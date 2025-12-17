La industria automotriz peruana atraviesa una etapa de expansión sostenida durante el 2025, impulsada por la reactivación de sectores estratégicos como la minería, construcción, agroindustria y logística.

En los últimos diez meses, el mercado de vehículos comerciales pesados registró un crecimiento de 33,7%, con la comercialización de 13.399 camiones y tractocamiones a nivel nacional, consolidando una clara tendencia de recuperación y crecimiento del sector.

Nuevo perfil del comprador corporativo

El dinamismo del mercado no solo responde al mayor movimiento económico, sino también a un cambio en las prioridades de las empresas compradoras.

Actualmente, el comprador corporativo prioriza:

Mayor eficiencia operativa

Menor costo total de operación

Respaldo técnico y posventa para asegurar continuidad del negocio

En este contexto, los concesionarios con cobertura nacional y infraestructura de posventa sólida se han convertido en actores clave del mercado.

Liderazgo en el segmento de camiones

Uno de los grupos que refleja esta evolución es el Grupo Santa Clara, que consolidó su posición en el mercado durante el último año.

En el segmento de camiones, la empresa se mantiene como el concesionario número uno de Isuzu por noveno año consecutivo. Actualmente, seis de cada diez camiones Isuzu vendidos en el país son comercializados por esta red, alcanzando un market share de 54% dentro de la red de concesionarios de la marca.

Maquinaria pesada y vehículos livianos también crecen

El crecimiento del mercado automotor no se limita al transporte pesado. La demanda de maquinaria para infraestructura, minería y agroindustria también mostró una evolución positiva.

En este rubro:

Sunward registró un crecimiento interanual de 68%

registró un crecimiento interanual de Hidromek creció 18%

En paralelo, el segmento de vehículos livianos acompañó esta tendencia. Las ventas de marcas como Kia y Peugeot aumentaron 52% frente al año anterior, impulsadas por la renovación de flotas empresariales y el consumo final.

Proyecciones positivas y foco en posventa

Según cifras del Grupo Santa Clara, la facturación consolidada crecerá 16% al cierre de 2025 frente al 2024, mientras que las proyecciones apuntan a un crecimiento promedio de 10% para 2026.

Este desempeño se da en un entorno donde la posventa se ha vuelto un factor decisivo. La disponibilidad de repuestos, capacidad de talleres y cercanía geográfica son hoy variables clave para los clientes.

Como parte de esta estrategia, el sector viene reforzando su infraestructura, con ejemplos como la apertura de una nueva sede integral en Huánuco, que mejora la cobertura y los tiempos de atención en la zona centro del país.

Declaración del sector

Tomás Silva, gerente de marca Isuzu, destacó el nuevo enfoque del mercado:

“El crecimiento del mercado automotor va de la mano con la inversión y eso está redefiniendo las prioridades de los clientes. Hoy las flotas buscan soluciones que les permitan operar mejor, reducir costos y minimizar tiempos de inactividad”, señaló.