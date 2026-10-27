El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) adquirirá 19 helibaldes y alrededor de 500 trajes de protección para ampliar los recursos disponibles en la atención de incendios forestales en el país. El ministro Marco Vinelli Ruiz informó que los equipos estarán destinados a reforzar las labores de las Fuerzas Armadas frente a las emergencias registradas en distintas regiones.

Vinelli explicó que la compra permitirá aumentar tanto el equipamiento aéreo para combatir el fuego como la indumentaria de los efectivos que intervienen en estas operaciones. Actualmente, el personal militar cuenta con 30 trajes de protección.

Equipamiento para atender emergencias

El titular del Midagri detalló las adquisiciones previstas para mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales y ampliar el número de efectivos que pueden participar en las labores. Al respecto, señaló lo siguiente.

“Estamos comprando diecinueve helibaldes para poder enfrentar los incendios; teníamos treinta trajes para el personal de las Fuerzas Armadas y estamos comprando quinientos nuevos trajes, para poder tener un contingente mayor y controlar los incendios”, indicó.

El ministro también precisó que el país dispone de tres helibaldes propios y otros dos alquilados. A estos recursos se suma un helicóptero PumaAir facilitado por Chile, que cuenta con su propio helibalde para descargar agua sobre las zonas afectadas.