En las 25 regiones del país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Pensión 65, atiende a más de 1900 adultos mayores que han superado los 100 años de edad.

Se trata de hombres y mujeres que contribuyeron al desarrollo de sus comunidades, transmitieron sus costumbres a las nuevas generaciones y fortalecieron la identidad cultural de sus localidades. Hoy, reciben la protección social del Estado mediante este programa dirigido a personas en situación de vulnerabilidad.

Historias de vida en San Juan de Miraflores

En el distrito de San Juan de Miraflores, doña Bertha Trillo Soria, de 102 años, destaca por su buen humor y energía. Cada mañana enciende su radio a pilas para escuchar huainos mientras organiza sus actividades diarias y acompaña a su hija Adela al mercado local.

En el mismo distrito, en el sector Jesús Poderoso, vive doña María Olarte Tapia, usuaria de Pensión 65 de 101 años, reconocida como una de las fundadoras de su barrio. Es devota del Señor de los Milagros y mantiene una activa relación con sus vecinos.

Pago en domicilio mediante carritos pagadores

Ambas adultas mayores reciben la subvención bimestral de S/350 en sus viviendas gracias al despliegue de los carritos pagadores, un mecanismo que permite a los usuarios evitar traslados hacia agencias bancarias y recibir el apoyo económico de forma directa y segura.

Cobertura nacional del programa Pensión 65

El Midis informó que, del total de usuarios centenarios atendidos por Pensión 65:

236 se encuentran en Lima

se encuentran en Lima 211 residen en Cajamarca

En total, el programa social brinda una cobertura integral a 824 351 usuarios en todo el país.

El usuario más longevo del Perú

Entre los beneficiarios destaca don Marcelino Abad Tolentino, conocido como “Mashico”, quien reside en Huánuco. Con 125 años, es considerado el hombre más longevo del Perú y uno de los usuarios emblemáticos del programa Pensión 65.