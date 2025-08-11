El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Juntos y en alianza con cuatro universidades, lanzó un programa gratuito de preparación académica dirigido a estudiantes de quinto de secundaria y egresados que aspiran a postular a la Beca 18 del Pronabec en la convocatoria 2026.

Las instituciones que brindarán esta formación son la Universidad Peruana Unión (UPEU), Universidad Continental, Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y Universidad de Piura (UDEP). El ciclo de preparación se desarrollará del 4 de agosto al 30 de octubre, con clases virtuales o híbridas, módulos adaptados al contenido del Examen Nacional de Preselección (ENP), simulacros, evaluaciones cortas, tutorías y prácticas dirigidas.

La directora ejecutiva del programa Juntos, Orfelina Arpasi, destacó que esta iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para adolescentes en situación de vulnerabilidad.

“En lo que va del 2025, logramos que 4,179 escolares de hogares Juntos accedieran a Beca 18 en las 25 regiones del país. Con la convocatoria 2026, buscamos incrementar en más de 10 mil el número de becarios”, afirmó.

Los interesados deberán inscribirse en el centro de estudios de su elección a través de los siguientes enlaces: UPEU, Continental, USIL y UDEP.

Para postular a la Beca 18, primero se debe participar en la etapa de Preselección y rendir el ENP —previsto para la segunda quincena de noviembre de 2025—. La prueba constará de 60 preguntas, y solo quienes resulten preseleccionados podrán pasar a la etapa de Selección.

Actualmente, el programa Juntos atiende a más de 774,000 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, con más de 516,000 adolescentes entre 12 y 18 años, potenciales beneficiarios de esta iniciativa.