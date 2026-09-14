Migraciones dio casi 3000 órdenes de expulsión.

En lo que va del año, un total de 2,807 órdenes de expulsión fueron emitidas contra ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en el país.

Así lo dio a conocer el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis, en diálogo con los medios.

El funcionario precisó que, durante el mismo periodo, se realizaron 5,461 operativos de fiscalización migratoria en todo el país, los mismos que permitieron identificar a 83,422 extranjeros.

Las acciones se ejecutaron en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones.

Migraciones informó que los extranjeros detectados en situación irregular son puestos a disposición de la Policía Nacional, institución responsable de ejecutar las expulsiones por vía aérea, terrestre o marítima, según corresponda.

Controles

Como parte de esta estrategia, la entidad puso en funcionamiento la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria, integrada por personal con experiencia en investigación criminal.

La nueva unidad comenzó a operar con énfasis en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y ampliará progresivamente sus funciones al resto del territorio.

Además, Migraciones fortalece el intercambio de información con sistemas internacionales para realizar cruces de datos y contribuir a detectar documentación falsa o adulterada.

En paralelo al control, la institución impulsa la regularización. En lo que va del año entregó 89,153 carnés de extranjería, documento que acredita la residencia y facilita el acceso a servicios y actividades formales.

Asimismo, 507 extranjeros obtuvieron la nacionalidad peruana tras cumplir los requisitos legales.

Migraciones también reportó la emisión de 581,753 pasaportes electrónicos durante 2026, cifra que irá en aumento en los próximos meses.