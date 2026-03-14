Un total de 53.631 centros de Educación Básica Regular abrirán sus puertas este lunes 16 de marzo para recibir a más de seis millones de estudiantes en las 26 regiones del país. El ministro de Educación, Erfurt Castillo, confirmó que las condiciones están garantizadas para el retorno presencial tras un intenso despliegue logístico y presupuestal ejecutado durante los meses previos al inicio del año lectivo.

El Gobierno destinó S/295 millones para el mantenimiento preventivo de la infraestructura escolar ejecutado entre enero y febrero de este año. Las intervenciones incluyeron la atención de locales afectados por lluvias intensas, huaicos y deslizamientos registrados en diversas regiones del territorio nacional.

¡Estas son las principales noticias de la semana!



🎒 Más de 6 millones de estudiantes volverán a clases este lunes 16 de marzo.



👨‍🏫 Nuevas plazas docentes en zonas rurales.



🎓 Más de 2200 estudiantes de secundaria ya cuentan con títulos técnicos.



💻 Docentes de escuelas… pic.twitter.com/Magi82Iomz — Ministerio de Educación (@MineduPeru) March 14, 2026

Distribución masiva de materiales educativos

El Minedu también informó sobre la distribución de 13.121.460 unidades de material educativo gratuito correspondientes a 431 títulos elaborados con una inversión de S/42.9 millones. Los recursos fueron entregados a las 26 Direcciones Regionales de Educación, las 225 Unidades de Gestión Educativa Local y los 25 Colegios de Alto Rendimiento que operan en todo el país.

La dotación pedagógica incorpora materiales en 32 lenguas originarias incluyendo quechua, awajún, aimara, ashaninka, shipibo-konibo, shawi, wampis, asheninka y kukama kukamiria. También se distribuyeron 3.458 unidades de 87 títulos especializados para educación inclusiva que abarcan cuentos en braille, alfabetos adaptados, instrumentos musicales y equipos electrónicos para estudiantes con discapacidad.

La entrega oportuna de estos recursos garantiza que los escolares de zonas con predominancia de lenguas originarias y necesidades educativas especiales accedan a materiales adecuados desde el primer día de clases. Esta es la primera vez que la dotación llega completa antes del inicio del año escolar a todas las instancias de gestión educativa del país.

Seguridad escolar reforzada con PNP

El Ministerio de Educación suscribió un convenio de cooperación con el Ministerio del Interior para fortalecer la protección de los entornos escolares durante el año lectivo. El acuerdo permitirá implementar programas preventivos y acciones conjuntas de la Policía Nacional en los principales centros educativos del territorio nacional.

La iniciativa busca brindar tranquilidad a estudiantes, padres de familia y docentes frente al contexto de inseguridad ciudadana que atraviesa el país. Las autoridades educativas y policiales coordinarán de manera permanente para atender cualquier situación de riesgo en las inmediaciones de los colegios.

El titular del Minedu reconoció las dificultades enfrentadas durante los meses previos al inicio del año escolar por los fenómenos naturales que afectaron infraestructura en varias regiones. Sin embargo subrayó que el esfuerzo institucional sostenido permitió superar los obstáculos y dejar los espacios escolares en condiciones óptimas para la comunidad educativa.

Castillo resumió el estado de preparación del sector educativo con un mensaje directo a la ciudadanía.

“Todo está listo para el Buen Inicio del Año Escolar 2026. La educación es y seguirá siendo una prioridad para el país”, afirmó el ministro.

Las autoridades educativas reiteraron el compromiso de mantener acompañamiento técnico permanente a lo largo del año lectivo. El Minedu vigilará la continuidad del servicio educativo y atenderá eventuales emergencias para garantizar que ningún estudiante pierda días de clase durante el año escolar 2026.