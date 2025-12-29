El Ministerio de Educación (Minedu) formalizó la designación de Vicente Paul Espinoza Santillán como nuevo superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), según la Resolución Ministerial N.° 580-2025-MINEDU, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano.

En la misma norma se aceptó la renuncia de Manuel Enemecio Castillo Venegas al cargo de superintendente, agradeciéndole por los servicios prestados a la institución.

Vacancia del cargo y elección del nuevo titular

La resolución precisa que la renuncia de Castillo Venegas se hace efectiva a partir del 17 de diciembre de 2025, fecha en la que también se declaró la vacancia del cargo de superintendente y de la presidencia del Consejo Directivo de la Sunedu.

Asimismo, se detalla que Vicente Espinoza Santillán fue elegido por el Consejo Directivo de la Sunedu durante su Sesión N.° 051-2025, realizada el 24 de diciembre, con fe notarial, conforme a lo establecido en la Ley Universitaria.

Funciones del superintendente de la Sunedu

De acuerdo con la normativa vigente, el superintendente es la máxima autoridad ejecutiva de la Sunedu, titular del pliego presupuestal y presidente del Consejo Directivo. El cargo se ejerce por un periodo de tres años, sin posibilidad de reelección.

Perfil académico y trayectoria profesional

Espinoza Santillán es doctor en Derecho, magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Organizacional y abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Además, cuenta con una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca.

En su trayectoria profesional destaca su desempeño como presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, así como su participación en diversos espacios vinculados al fortalecimiento institucional y al sistema jurídico nacional.

Compromiso institucional

Con esta designación, la Sunedu reafirma su compromiso de continuar impulsando una gestión orientada al fortalecimiento del servicio educativo superior universitario y a la defensa de los derechos de la comunidad universitaria, en el marco de la normativa vigente.