El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la publicación de la propuesta de reglamento de la ley que regula el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas del país, con el objetivo de establecer pautas claras para restringir el uso de dispositivos electrónicos durante el horario escolar.

A través de esta disposición, el Minedu otorgó un plazo de 30 días para que la ciudadanía pueda presentar comentarios y sugerencias antes de la aprobación final del reglamento. El documento técnico ya se encuentra disponible para consulta pública.

De acuerdo con la norma propuesta, el uso de celulares estará prohibido durante las clases, tanto en las aulas como en los espacios recreativos internos y externos de los colegios. Según fuentes oficiales, la medida busca mejorar la concentración de los estudiantes y reducir las distracciones en el entorno pedagógico, en línea con la ley aprobada previamente por el Congreso.

¿En qué casos los estudiantes podrán usar celulares?

El reglamento contempla excepciones específicas para el uso de teléfonos móviles por parte de los alumnos. Los dispositivos podrán emplearse exclusivamente con fines educativos, siempre que exista autorización y supervisión directa del docente en el aula.

Asimismo, se permite el uso de celulares en situaciones de emergencia, así como por motivos de salud o discapacidad debidamente acreditados, a fin de no perjudicar a estudiantes que requieren apoyo tecnológico por condiciones especiales.

Sobre la propuesta, el exministro de Educación Idel Vexler comentó para América Noticias que el reglamento no introduce cambios sustanciales respecto a prácticas que ya se venían discutiendo en el sector. Pese a ello, el Ejecutivo continúa con el proceso para dotar de un marco operativo a la ley aprobada en mayo de 2025.

Obligaciones de los colegios

La normativa establece que las instituciones educativas deben concientizar a padres de familia y tutores sobre los riesgos de la sobreexposición de los menores al internet y promover el uso responsable de las herramientas digitales.

El Minedu remarcó que los colegios deberán impulsar charlas y programas de sensibilización orientados a fortalecer la convivencia escolar y prevenir problemáticas como el ciberacoso. Con la reducción del uso de pantallas, se espera que los estudiantes mejoren sus habilidades sociales y se enfoquen en las actividades presenciales del currículo escolar.

En caso de incumplimiento, los centros educativos deberán aplicar medidas correctivas conforme a sus reglamentos internos. No obstante, la propuesta no precisa sanciones específicas, lo que deja a cada institución la responsabilidad de definir los correctivos correspondientes.