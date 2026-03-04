El Ministerio de Energía y Minas ordenó evaluar y permitir temporalmente el uso de combustibles alternativos al gas natural, como diésel o gas licuado de petróleo (GLP), con el fin de garantizar que las industrias puedan mantener sus operaciones productivas mientras se normaliza el transporte de este recurso.

La medida se anunció tras una reunión de crisis energética liderada por el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, en la que participaron entidades públicas y empresas relacionadas con la cadena de valor del gas natural.

Se indicó que el gobierno coordina con los distintos actores del sector energético para reanudar lo antes posible las operaciones de transporte de gas natural.

Estas medidas buscan atender la emergencia que afecta temporalmente el transporte del recurso y asegurar la continuidad del suministro energético en el país.

Como parte de las acciones implementadas, el Ministerio de Energía y Minas instó a los agentes industriales a recurrir al uso de combustibles alternativos cuando resulte necesario, con el fin de garantizar la continuidad de sus operaciones productivas.

La medida se aplicará en los casos en que las industrias necesiten sustituir temporalmente el gas natural hasta que se restablezca su suministro.

El Ministerio de Energía y Minas también analiza implementar medidas transitorias que permitan exceptuar temporalmente ciertas disposiciones de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos.