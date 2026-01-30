El Ministerio de Educación difundió el reglamento de la ley que regula el uso de celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas. La iniciativa plantea restricciones durante el horario escolar y abre un plazo de 30 días para que la ciudadanía envíe aportes antes de su aprobación final.

Aunque la ley fue aprobada por el Congreso en mayo de 2025, el reglamento recién ha sido puesto en consulta pública. La norma busca regular el uso de la tecnología en los entornos escolares, tanto en las aulas como en los espacios recreativos, dentro y fuera de los centros educativos.

El reglamento establece la prohibición del uso de celulares y dispositivos similares durante las clases, tanto en las aulas como en otras áreas del colegio. Sin embargo, contempla excepciones, permitiendo su utilización por razones educativas con autorización del docente, por motivos de salud o discapacidad debidamente acreditada, así como en situaciones de emergencia.

El documento técnico precisa que las condiciones de uso deben estar claramente definidas y contar con la autorización previa de los responsables del aula, con el objetivo de disminuir las distracciones y reforzar el enfoque académico durante las sesiones escolares.

El reglamento contempla tres escenarios en los que se autoriza el uso de celulares: con fines pedagógicos y bajo supervisión, por razones de salud o discapacidad debidamente acreditadas, y en situaciones de emergencia. En todos los casos, la utilización de los dispositivos deberá ser controlada y registrada por la institución educativa.

La medida no será de aplicación automática, ya que cada excepción deberá cumplir con criterios previamente establecidos y ser validada de manera formal. En ese marco, las instituciones educativas podrán implementar sus propios mecanismos de supervisión conforme a lo dispuesto por la norma.