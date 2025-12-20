El Ministerio de Salud activó alerta amarilla en todos los establecimientos sanitarios del país ante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La disposición busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias médicas durante las fiestas.
La Resolución Ministerial N.° 935-2025/MINSA publicada en el Diario Oficial El Peruano entró en vigencia desde las 00:00 horas de este sábado 20 de diciembre y se extenderá hasta las 00:00 del 5 de enero de 2026.
Alcances de la medida
La alerta amarilla se declara ante la inminente o alta probabilidad de eventos adversos o destructivos. Los establecimientos de salud deben ejecutar acciones de preparación para autoprotección y auxilio a la población.
Esta medida implica la movilización inmediata de recursos humanos y materiales en hospitales, postas y centros de salud a nivel nacional. Se prioriza la atención de emergencias traumáticas, intoxicaciones y patologías agudas esperadas en fiestas.
La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) coordinará, supervisará y evaluará el cumplimiento de la disposición. Trabajará en articulación con Direcciones Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas y Gerencias Regionales.
La norma establece protocolos unificados para garantizar respuesta inmediata ante incrementos de demanda durante las celebraciones masivas. Todos los niveles de atención médica elevarán su estado de preparación operativa.