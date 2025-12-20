El Ministerio de Salud activó alerta amarilla en todos los establecimientos sanitarios del país ante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La disposición busca fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias médicas durante las fiestas.​

La Resolución Ministerial N.° 935-2025/MINSA publicada en el Diario Oficial El Peruano entró en vigencia desde las 00:00 horas de este sábado 20 de diciembre y se extenderá hasta las 00:00 del 5 de enero de 2026.

Alcances de la medida

La alerta amarilla se declara ante la inminente o alta probabilidad de eventos adversos o destructivos. Los establecimientos de salud deben ejecutar acciones de preparación para autoprotección y auxilio a la población.​

Esta medida implica la movilización inmediata de recursos humanos y materiales en hospitales, postas y centros de salud a nivel nacional. Se prioriza la atención de emergencias traumáticas, intoxicaciones y patologías agudas esperadas en fiestas.​

La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) coordinará, supervisará y evaluará el cumplimiento de la disposición. Trabajará en articulación con Direcciones Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas y Gerencias Regionales.​

La norma establece protocolos unificados para garantizar respuesta inmediata ante incrementos de demanda durante las celebraciones masivas. Todos los niveles de atención médica elevarán su estado de preparación operativa.