La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de San Martín realizó una jornada de orientación en la comunidad nativa Kechwa El Wayku, ubicada en la provincia de Lamas, con el objetivo de fortalecer la protección de los defensores comunales y ambientales frente a las amenazas que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

Durante la actividad, fiscales capacitaron a autoridades tradicionales y pobladores para identificar actos de coacción, amenazas e intimidaciones utilizados por agentes ilegales para debilitar la autoridad indígena y obstaculizar la defensa del territorio y los recursos naturales.

Asimismo, exhortaron a la población a denunciar estos hechos mediante los canales correspondientes.

La jornada también incluyó un espacio dirigido a adolescentes de la comunidad, quienes recibieron orientación para reconocer y prevenir situaciones de discriminación, promoviendo el respeto, la igualdad y el fortalecimiento de su identidad cultural.

Además, representantes del Ministerio Público absolvieron consultas sobre las funciones de la fiscalía, los delitos de su competencia y los mecanismos para presentar denuncias de manera segura.

Con esta intervención, la institución acercar el acceso a la justicia a las comunidades nativas y fortalecer la protección de los derechos humanos en la región San Martín.