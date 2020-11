Rubén Vargas, titular del Interior, comenta que no se puede señalar a toda la Policía Nacional como la responsable de las muerte de Jack Pintado e Inti Sotelo, quienes fallecieron en la marcha nacional que se realizó el sábado 14 de noviembre en contra del Gobierno del expresidente Manuel Merino.

En conferencia de prensa, luego de sostener una reunión con los familiares y abogados de las víctimas, aseveró que colaboran con el Ministerio Público para que se identifique y se sancione a quienes dispararon contra los manifestantes.

“La policía no puede ser manchada por la actuación de unos malos elementos. La PNP sabe que debe respetar los derechos humanos, los agentes saben que deben respetar los derechos humanos y los que no lo entienda no merecen estar en al institución”, manifestó

“Como Ministerio del interior nos hemos allanado a las disposiciones del Ministerio Público, la fiscalía hace la investigación y en su momento nos darán los resultados, nosotros daremos la información que nos pidan, las investigaciones administrativas están en curso. Inmediatamente tengamos las conclusiones las vamos a compartir”, agregó.

Vargas, quien asumió el cargo el pasado miércoles, no adelantó la cantidad de efectivos que están siendo investigados ni los nombres de los altos mandos a cargo de la contención de la marcha pues explicó que esto podría interferir en los procesos.

Por su parte, la coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, quien también participó de la reunión, reveló que han identificado irregularidades en la inspectoría de la Policía Nacional, por lo que pidieron que se hagan los cambios necesarios para garantizar un proceso justo.

Familiares de las víctimas

Óscar Pintado, padre de Jack Pintado, manifestó que espera que los responsables sean sancionados y destacó el compromiso del Ministerio del Interior por apostar por reconstruir la relación entre la PNP y la ciudadanía.

“Hoy quiero volver a confiar en la Policía Nacional porque el ministro Rubén Vargas y el Comandante General de la PNP han dado las garantías de que no permitirán ningún acto de hostigamiento”, dijo.

