El Ministerio de Salud implementó un plan de acción a nivel nacional para contener el avance del virus Coxsackie en el país, ante el aumento de casos de la enfermedad de manos, pies y boca en menores. La estrategia busca prevenir nuevos contagios en colegios y evitar la suspensión masiva de clases presenciales.
Como parte de estas acciones, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) inició inspecciones en instituciones educativas de Lima, entre ellas el Liceo Naval, Elvira García y García, Teresa González de Fanning y Santa Rosa de Lima. Las supervisiones se enfocan en verificar condiciones de limpieza, acceso a agua segura y el estado sanitario de quioscos y comedores escolares.
Medidas implementadas en colegios
El personal de salud también revisa el manejo de residuos sólidos y la desinfección de espacios compartidos dentro de los planteles. El Minsa informó que estas acciones continuarán en colegios de distintas regiones del país.
El virus afecta principalmente a niños en edad escolar y preescolar. Su propagación ocurre por contacto con secreciones respiratorias o superficies contaminadas.
Las autoridades sanitarias descartaron una suspensión nacional de clases presenciales. Asimismo, precisaron que esta medida solo se aplicará en colegios donde se detecten varios casos confirmados.
Por su parte, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, señaló que los contagios reportados se concentran principalmente en zonas urbanas. En esa línea, indicó que no existe una emergencia sanitaria a nivel nacional.
El Minsa recomendó reforzar el lavado frecuente de manos, la desinfección de superficies y la ventilación en las aulas para reducir el riesgo de contagio.