El Ministerio de Salud implementó un plan de acción a nivel nacional para contener el avance del virus Coxsackie en el país, ante el aumento de casos de la enfermedad de manos, pies y boca en menores. La estrategia busca prevenir nuevos contagios en colegios y evitar la suspensión masiva de clases presenciales.

Como parte de estas acciones, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) inició inspecciones en instituciones educativas de Lima, entre ellas el Liceo Naval, Elvira García y García, Teresa González de Fanning y Santa Rosa de Lima. Las supervisiones se enfocan en verificar condiciones de limpieza, acceso a agua segura y el estado sanitario de quioscos y comedores escolares.

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚 𝐞𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬, 𝐩𝐢𝐞𝐬 𝐲 𝐛𝐨𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬



A través de Digesa se activa este plan que incluye… pic.twitter.com/vp9lV6jxSm — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 9, 2026

Medidas implementadas en colegios

El personal de salud también revisa el manejo de residuos sólidos y la desinfección de espacios compartidos dentro de los planteles. El Minsa informó que estas acciones continuarán en colegios de distintas regiones del país.

El virus afecta principalmente a niños en edad escolar y preescolar. Su propagación ocurre por contacto con secreciones respiratorias o superficies contaminadas.

Las autoridades sanitarias descartaron una suspensión nacional de clases presenciales. Asimismo, precisaron que esta medida solo se aplicará en colegios donde se detecten varios casos confirmados.

Por su parte, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, señaló que los contagios reportados se concentran principalmente en zonas urbanas. En esa línea, indicó que no existe una emergencia sanitaria a nivel nacional.

El Minsa recomendó reforzar el lavado frecuente de manos, la desinfección de superficies y la ventilación en las aulas para reducir el riesgo de contagio.





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