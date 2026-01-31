El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), declaró una alerta epidemiológica nacional debido al alto riesgo de ingreso y propagación de sarampión y poliomielitis en territorio peruano.

La medida busca preparar y reforzar la capacidad de respuesta de todas las instituciones que prestan servicios de salud, tanto del sector público como privado, ante la posible llegada de estas enfermedades altamente contagiosas que afectan principalmente a la población infantil.

Medidas implementadas

Mediante la Alerta Epidemiológica AE-CDC n.°002-2026, las autoridades sanitarias establecieron un conjunto de acciones prioritarias para prevenir y controlar posibles brotes en el país.

Entre las principales disposiciones se encuentra la activación inmediata de equipos especializados en vigilancia epidemiológica y respuesta rápida ante brotes. Estos grupos tendrán la responsabilidad de monitorear constantemente la situación sanitaria y actuar de forma oportuna ante cualquier caso sospechoso.

Además, se ordenó que todos los establecimientos de salud reporten de manera obligatoria cualquier caso detectado dentro de las primeras 24 horas. Esta notificación inmediata permitirá una respuesta más eficiente y evitará la propagación de las enfermedades.

Otra medida clave es el fortalecimiento de las campañas de vacunación contra el sarampión y la poliomielitis a nivel nacional. El Minsa priorizará la inmunización de niños y poblaciones vulnerables para crear una barrera de protección ante posibles brotes.

Capacitación y asistencia técnica

El personal de salud de todo el país recibirá capacitación especializada para mejorar la identificación temprana de casos sospechosos. Esta formación incluirá el reconocimiento de síntomas, protocolos de manejo y procedimientos de notificación.

Los laboratorios del sistema de salud también serán fortalecidos y monitoreados para garantizar diagnósticos rápidos y precisos. Asimismo, se brindará asistencia técnica a los servicios de salud para optimizar su organización y funcionamiento en la atención de pacientes afectados.

Síntomas del sarampión

El sarampión es una enfermedad viral extremadamente contagiosa que representa un grave riesgo para personas no vacunadas, especialmente niños. Los síntomas característicos incluyen fiebre alta, enrojecimiento de los ojos, tos persistente, secreción nasal y la aparición de erupciones cutáneas que se extienden por todo el cuerpo.

La transmisión ocurre principalmente a través de gotitas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda, lo que facilita su rápida propagación en comunidades con bajas coberturas de vacunación.

Síntomas de la poliomielitis

La poliomielitis, también conocida como parálisis infantil, es una enfermedad infectocontagiosa que puede causar discapacidad permanente. Afecta principalmente a menores de 5 años y ataca el sistema nervioso.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre leve, dificultad para ponerse de pie y caminar, pérdida de apetito, malestar general, dolor de garganta, estómago y músculos. También puede presentarse con vómitos y rigidez en el cuello y la espalda, lo que indica compromiso neurológico.

Ante este escenario de alto riesgo, el Minsa hace un llamado a la población para mantener actualizados los esquemas de vacunación infantil y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma sospechoso.