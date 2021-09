La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, anunció ayer -de manera sorpresiva- que las personas mayores de 30 años ya pueden asistir a los centros de vacunación para recibir su primera dosis contra el COVID-19, aunque no estuvieran programadas en el sistema respectivo.

Sin embargo, la buena noticia sobre la ampliación del rango de edad para la inmunización tras la falta de coordinación y organización del actual Gobierno. Y es que las personas que se acercaron a los centros de vacunación reportaron una serie de inconvenientes para acceder a la ansiada inoculación.

CAMBIOS

Mediante un comunicado, el Minsa dio cuenta que las personas de 30 años, incluso quienes cumplían esa edad hasta diciembre, podrían acercarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) al punto de vacunación más cercano a su hogar.

La ampliación del rango de edad aplicaba para quienes viven en Lima Metropolitana, Lima Región, Callao e Ica.

“Debido al incremento en la llegada de vacunas al país, y siguiendo la política de colocar las vacunas tan pronto lleguen, a partir de hoy, domingo 5 de septiembre, se continúa el proceso de vacunación con el grupo de 30 años a más”, reza un comunicado posterior del mencionado portafolio.

Así las cosas, las personas de dicho grupo etario tenían carta blanca para acercarse ayer y recibir su primera dosis en el último vacunatón. En tanto, aquellos que no lo hicieron deberán esperar a que los programen hoy o en los próximos días, en la web “Yo pongo el hombro”.

DECEPCIÓN

Aunque el aviso tomó a muchos por sorpresa, los treintañeros no tardaron en acudir a los vacunatorio. Sin embargo, muchos de ellos manifestaron en redes sociales su malestar porque les negaron la inoculación.

Para muestra un botón: Una colaboradora de diario Correo , de 30 años asistió al Liceo Naval Capitán de Coberta Manual Clavero Muga y la Plaza Cívica, los dos ubicados en Ventanilla. Tras esperar media hora en ambos, le informaron que “solo vacunarían a quienes estaban programados”.

Los recintos mencionados aparecen como centros de vacunación en las redes oficiales del Minsa.

Situación similar vivieron otras personas de 30 años que asistieron a diversos vacunatorios, quienes informaron que el personal de salud les explicaba que “aún no les confirmaban (que podrían vacunar a los de 30 años)”.

La falta de organización de la cartera de Salud generó filas innecesarias, aglomeración y que, finalmente, muchos regresen a sus casas sin haber recibido la primera dosis contra el coronavirus.

CUESTIONAMIENTOS

Óscar Ugarte, exministro de Salud, recordó que el cronograma de vacunación que dejó el gobierno de Francisco Sagasti establecía el inicio de la vacunación para el grupo de 30 años en agosto.

“Esto no impide que se pueda empezar con los de 20 desde el 1 de octubre”, manifestó.

Para el extitular de Salud, es un error esperar a que todas las personas de un grupo de edad estén vacunadas para recién iniciar con el siguiente. “Hay un problema de programación”, agregó.

En diálogo con este diario, Ugarte descrito que el hecho de que los rezagados no lleguen no es impedimento para avanzar en la inoculación, porque si no se tienen vacunatorios vacíos.

“Lo lógico es que hay que empezar con lo que corresponde. Ya los de 30 (años) debieron haber empezado el 1 de setiembre, y seguir avanzando, y el primero de octubre, aunque no hayan terminado con los de 30 (años), empezar con los de 20 (años) “, afirmó.

TIEMPOS

Sobre el anuncio repentino, el exministro Ugarte Ubilluz destacó que todo se trata de “saber convocar a las personas”. “Tienen que avisar con tiempo, hay que incluirlos en la convocatoria para que sepan a qué centro de vacunación les va a corresponder”, refirió.

En ese sentido, pidió hacer una convocatoria con claridad, pero sobre todo con anticipación.

“No se puede decir: ‘Desde mañana comienzan los de 20’, porque la gente no se va a enterar, no va a ir, tiene trabajo o por otros motivos. Hay que hacerlo con anticipación “, reiteró.

Además, recordó que en julio dejaron un cronograma de vacunación “que debería ser respetado”.

Por otro lado, sobre el anuncio del Minsa ampliando el rango de vacunación luego de la llegada de más vacunas, expresó que esto era algo previsto, porque el gobierno anterior dejó un cronograma de llegada de dosis contra el coronavirus.

“No puede ser que se han enterado recién que en setiembre iban a llegar más vacunas que en agosto. En octubre y noviembre llegarán más, entonces hay que convocar con claridad “, apuntó.

Al ser consultado por si el Gobierno actual terminará de cumplir el cronograma del gobierno anterior, que tenía previsto terminar de vacunar a los menores de 12 años en diciembre, afirmó: “Hay que acelerar, sino, no se va a llegar”.

Por otro lado, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, se refirió a la posibilidad de una tercera ola en nuestro país.

“La mayoría de los países ha tenido una. El riesgo de una tercera ola es muy concreto. Significa que tenemos que estar preparados de la mejor manera“, sostuvo.

En diálogo con Canal N , destacó que el país se encuentra en un nivel de riesgo leve-moderado, por lo que se debe considerar el número de infectados y vacunados. “Hay factores favorables”, anticipó.

Finalmente, dijo que, si bien no impondría la vacuna como un tema obligatorio, sí tiene que haber una política de vacunación“.