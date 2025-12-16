El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), ha reforzado las acciones de vigilancia sanitaria en los puntos de entrada al país para prevenir el ingreso de portadores de la influenza A (H3N2).

Así lo informó César Munayco, director del CDC del Minsa, quien explicó que se han emitido directivas para fortalecer el control epidemiológico en aeropuertos, terminales terrestres y otros accesos al territorio nacional.

“Ya se han emitido directivas para poder fortalecer la vigilancia en todos los puntos de entrada al país”, señaló Munayco en entrevista con Andina.

Identificación de personas con síntomas respiratorios

El funcionario precisó que el personal del Ministerio de Salud viene identificando a personas con cuadros respiratorios que ingresan al país, como parte de una vigilancia epidemiológica nacional que incluye influenza y otros virus respiratorios.

“Tenemos una vigilancia epidemiológica de virus de influenza y otros virus respiratorios que está implementada a nivel nacional”, indicó.

Esta labor cobra especial relevancia durante la temporada de fiestas de fin de año, cuando se incrementa el flujo de viajeros tanto por vía aérea como terrestre.

Monitoreo en aeropuertos, fronteras y cruceros

Munayco detalló que el CDC evalúa los riesgos asociados al ingreso de personas procedentes del extranjero, incluyendo pasajeros que arriban por cruceros.

“En el caso de los cruceros también se hace un monitoreo”, precisó.

Asimismo, exhortó a los viajeros que presenten síntomas respiratorios a acudir de inmediato a los servicios de salud, informando su procedencia para que puedan ser sometidos al tamizaje correspondiente.

Estas acciones forman parte de la alerta epidemiológica emitida recientemente por el Minsa, con el objetivo de que los servicios de salud estén preparados ante la eventual aparición de brotes.

No habrá restricciones al tránsito

El director del CDC aclaró que, pese a la alerta, no se restringirá el tránsito de pasajeros ni de carga, ya que esta no es una medida recomendada desde el punto de vista sanitario.

“Se emitió esta alerta epidemiológica para que los servicios de salud estén atentos y puedan responder de forma adecuada frente a cualquier brote que se pudiera presentar”, explicó.

Influenza A (H3N2) y riesgo pandémico

Respecto a la influenza A (H3N2), Munayco afirmó que está totalmente descartado que esta variante represente el inicio de una nueva pandemia.

Indicó que se trata de un comportamiento estacional, similar al que se registra cada año en distintos países, especialmente durante el invierno.

Los síntomas incluyen tos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza y dolores musculares, con una duración aproximada de cinco a seis días.

“El comportamiento clínico no es diferente al resto de gripes”, sostuvo, aunque advirtió que cualquier infección respiratoria representa un mayor riesgo para adultos mayores y niños pequeños.