Ante la proximidad de las fiestas de fin de año y el aumento del desplazamiento de personas a nivel nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención frente a la influenza estacional A (H3N2), luego de confirmar la circulación del virus en el país.

Las recomendaciones fueron difundidas tras la emisión de una alerta epidemiológica, con el objetivo de reducir el riesgo de contagios durante reuniones familiares, viajes y eventos sociales propios de esta temporada.

Alta movilidad incrementa el riesgo de contagio

El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, advirtió que durante las celebraciones se espera una movilización aproximada de 1.3 millones de personas, lo que incrementa la posibilidad de transmisión de infecciones respiratorias.

En ese contexto, recordó la importancia de aplicar las medidas de prevención aprendidas durante la pandemia de la covid-19.

Medidas de prevención recomendadas por el Minsa

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población adoptar las siguientes acciones:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón, ya que los virus pueden permanecer en las superficies y en las manos.

con agua y jabón, ya que los virus pueden permanecer en las superficies y en las manos. Ventilación adecuada de espacios cerrados , permitiendo el intercambio de aire para reducir la concentración de virus.

, permitiendo el intercambio de aire para reducir la concentración de virus. Uso de mascarilla ante cualquier cuadro respiratorio, incluso leve.

ante cualquier cuadro respiratorio, incluso leve. Reducción del contacto con personas vulnerables , como adultos mayores o personas con comorbilidades, si se presentan síntomas.

, como adultos mayores o personas con comorbilidades, si se presentan síntomas. Uso de mascarilla al acudir a establecimientos de salud, para evitar contagios cruzados.

“Si presento síntomas respiratorios, debo proteger a las personas más vulnerables de mi entorno”, enfatizó Munayco.

Vacunación anual contra la influenza

El Minsa recordó que la vacunación anual contra la influenza estacional sigue siendo una de las principales medidas de protección, especialmente para niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades precisaron que solo se aplica una vacuna por año, y que la campaña de inmunización iniciada en abril permitió vacunar a 6.5 millones de personas vulnerables, reduciendo significativamente los casos graves.

Asimismo, se anunció que el próximo año se contará con una nueva vacuna, la cual será aplicada antes de la temporada de invierno.