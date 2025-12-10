El Ministerio de Salud reiteró que la fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition no es apta para el consumo y exhortó a la población a no adquirirla. La advertencia fue emitida por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), en el marco de la alerta sanitaria internacional lanzada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

De acuerdo con Digesa, el producto sigue comercializándose en el Perú a través de plataformas digitales internacionales, pese a no contar con registro sanitario. Esta situación fue advertida en el comunicado N.° 011-2025-DIGESA/MINSA, emitido el 21 de noviembre de este año.

El Minsa precisó que la fórmula ByHeart Whole Nutrition no cuenta con registro sanitario válido ni con reportes oficiales de importación. Esta ausencia de documentación impide su comercialización legal en el país y dificulta verificar su inocuidad y trazabilidad.

La autoridad sanitaria reiteró que cualquier producto alimenticio —en especial los destinados a poblaciones vulnerables, como los lactantes— debe contar con la debida autorización para su venta en el país.

La FDA de Estados Unidos ordenó el retiro del mercado internacional de todos los lotes de la fórmula infantil ByHeart, tanto en latas como en sobres. Esta decisión, sustentada en una investigación sanitaria, llevó al Minsa a recomendar la suspensión inmediata de su uso en el Perú.

A través de un comunicado oficial, Digesa pidió que cualquier presentación del producto sea reportada y devuelta mediante los canales habilitados: digesaconsul@minsa.gob.pe y ggalarza@minsa.gob.pe

Es así como el Minsa aconsejó dejar de usar cualquier lote de la fórmula ByHeart Whole Nutrition adquirido por cualquier vía y pidió a la ciudadanía reportarlo a la Dirección Regional de Salud (Diresa) o a la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

Dicha advertencia también alcanza a los profesionales de la salud y a los establecimientos que pudieran haber recibido el producto de manera indirecta.