La misa que presidirá el papa León XIV en Pucallpa incluirá un canto en idioma shipibo como parte de las expresiones de fe y cultura amazónica preparadas para su visita a la ciudad. La liturgia se desarrollará en la explanada de la Videnita, situada en Pucallpa, región de Ucayali.

La directora del coro papal, Milagros Mozombite Chamolí, informó que el canto de perdón será interpretado en esta lengua originaria durante la celebración litúrgica. El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre, cumpliendo una agenda de actividades religiosas y encuentros con fieles y representantes de la Iglesia católica.

Para la actividad religiosa se ha conformado un coro de 168 personas, cuyos integrantes tienen entre 15 y 60 años aproximadamente. A ellos se suma un grupo de cerca de diez instrumentistas que participará en la ceremonia.

Mozombite explicó que los ensayos se realizan casi a diario desde que se confirmó la llegada del sumo pontífice a la Amazonía peruana. La conformación del coro estuvo a cargo de una comisión designada por el obispo de la zona, que seleccionó a los participantes mediante una convocatoria y un casting.

La directora destacó la expectativa que ha generado la próxima visita papal entre los fieles de Pucallpa y recordó que mantiene una trayectoria de más de 30 años vinculada a la Iglesia, donde descubrió su talento desde los 10 años.

Asimismo, Mozombite invitó a los fieles y visitantes que viajarán a la ciudad para participar en la misa. “Pucallpa los espera con mucha alegría para unirnos en fe y en devoción, y cantarle al Papa”, indicó.