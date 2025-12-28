El reciente sismo de magntitud 6.0 en Chimbote fue sentido en distintas regiones del país y recordó a la población que los desastres no avisan . Por ello, contar con una mochila de emergencia lista en el hogar puede marcar la diferencia durante una evacuación o en las primeras horas posteriores a un fuerte remezón.

Las autoridades de Defensa Civil recuerdan que este kit básico forma parte del llamado “combo de supervivencia”, que también incluye una caja de reserva. Ambos están diseñados para cubrir las necesidades mínimas de una familia mientras se restablecen los servicios y llega la ayuda.

¿Qué es la mochila de emergencia y para qué sirve?

La mochila de emergencia es un bolso de fácil transporte que debe acompañar a cada familia en caso de evacuación. Su función es permitir que las personas puedan subsistir durante las primeras horas de una emergencia, sin depender de apoyo externo inmediato.

Debe ser liviana, resistente y de preferencia impermeable, con varios compartimentos que faciliten la organización de los objetos. El peso recomendado no debe superar los ocho kilos para que pueda ser cargada sin dificultad.

¿Qué artículos debe contener?

Este equipo debe incluir productos básicos que cubran necesidades de salud, alimentación, higiene y comunicación. Entre los elementos esenciales se encuentran:

Agua potable y alimentos no perecibles

Botiquín de primeros auxilios

Linterna y radio a pilas

Baterías de repuesto

Dinero en efectivo

Copias de documentos personales

Ropa de abrigo y manta ligera

Artículos de higiene personal

Además, la mochila debe adaptarse a cada hogar. Si hay bebés, personas adultas mayores o pacientes con enfermedades crónicas, se deben incluir pañales, fórmulas, medicamentos o insumos médicos específicos.

Las autoridades recomiendan revisar la mochila periódicamente para verificar fechas de vencimiento, estado de los alimentos y funcionamiento de los equipos. Los productos deben renovarse cuando sea necesario para asegurar que estén en condiciones de uso.

En el contexto actual, también se sugiere incorporar artículos de bioseguridad, como mascarillas, jabón, alcohol en gel o soluciones desinfectantes, especialmente en zonas de alta concentración poblacional.

¿Qué es la caja de reserva y por qué es importante?

A diferencia de la mochila, la caja de reserva está pensada para ser utilizada después del primer día de la emergencia. Debe guardarse en un lugar seguro del hogar y contener provisiones para varios días.

En ella se recomienda almacenar más agua, alimentos no perecibles, ropa adicional, productos de limpieza, utensilios básicos y otros artículos que ayuden a sostener la rutina mientras se restablecen los servicios básicos.

Los sismos y otros desastres naturales pueden ocurrir en cualquier momento. Tener una mochila de emergencia lista y una caja de reserva organizada permite responder con rapidez, reducir el riesgo y proteger a la familia en situaciones críticas.

La prevención no evita los movimientos de la naturaleza, pero sí permite enfrentarlos con mayor seguridad y menos improvisación. En un país altamente sísmico como el Perú, estar preparado no es una opción: es una necesidad.