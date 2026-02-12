El Ministerio de Transportes y Comunicaciones oficializó la aprobación de especificaciones técnicas excepcionales para la emisión de placas destinadas a motocicletas y otros vehículos menores de la categoría L.

La medida fue publicada mediante la Resolución Directoral Nº 006-2026-MTC/18 en el diario oficial El Peruano.

La disposición se sustenta en la Décima Disposición Complementaria Final del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, incorporada por el Decreto Supremo Nº 005-2026-MTC.

Según informes técnicos de áreas competentes del sector, se presentó una situación que afecta el proceso regular de emisión de placas, lo que motivó la adopción de criterios temporales para evitar la paralización del sistema.

Las nuevas placas tendrán dimensiones de 17 cm de largo por 20 cm de alto, incluirán seis caracteres de mayor tamaño sobre fondo blanco y contarán con holograma y código de seguridad grabado con láser.

“La aprobación de estas especificaciones técnicas excepcionales para las placas de motocicletas y vehículos menores responde justamente a un objetivo clave, la lucha contra la inseguridad. Estamos garantizando que cada vehículo pueda ser identificado de manera rápida, confiable y segura por las autoridades”, señaló el ministro Aldo Prieto.