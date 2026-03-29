El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), activó el plan “Viaje Seguro Semana Santa 2026” en accesos clave a la ciudad de Lima. La iniciativa incluye fiscalización permanente de unidades interprovinciales, camiones y vehículos particulares en puntos de alto flujo vehicular.

La Sutran dispuso inspectores permanentes en zonas como Ancón, Pucusana y Corcona, donde se registra un mayor tráfico de buses y autos durante el fin de semana largo. El personal revisa la habilitación de los servicios, la documentación obligatoria, las condiciones técnicas de cada unidad y el cumplimiento de los límites de velocidad en la Red Vial Nacional.

Según la Sutran, la medida busca reducir el riesgo de accidentes y frenar el uso de transporte informal, considerado una de las principales amenazas para la seguridad de los usuarios. La entidad resaltó que, además de aplicar sanciones, los inspectores orientan a conductores y pasajeros sobre prácticas de movilidad segura durante el feriado.

Sutran ejecutará más de 1500 acciones en carreteras, terminales y puntos estratégicos para mejorar la seguridad durante la Semana Santa 2026. Fuente: MTC.

Flujos de viajeros y operativos planificados

La Sutran estimó que más de 1,3 millones de personas se trasladarán en transporte interprovincial durante el feriado, con cerca de 20.000 viajes desde más de 300 terminales habilitados. El vocero de la entidad, Ronald Power, indicó que el flujo se incrementaría entre 8% y 10% respecto al año anterior, especialmente hacia destinos del sur, centro y norte del país.

En respuesta a ese escenario, el plan “Viaje Seguro Semana Santa 2026” contempla el despliegue de más de 900 inspectores y la ejecución de 1.500 operativos en terminales, carreteras y puntos críticos. La Sutran precisó que parte de la estrategia se coordina con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para prevenir delitos como la trata de personas en rutas de alta circulación.

Sutran ejecutará más de 1500 acciones en carreteras, terminales y puntos estratégicos. Composición: Diario Correo.

Mensaje a los usuarios

La Sutran destacó que la presencia constante en los accesos a Lima permitirá fiscalizar y orientar a los usuarios, así como responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad en la vía. La entidad reiteró que se exhorta a los ciudadanos a utilizar solo servicios formales, con unidades que salgan de terminales autorizados y cuenten con la documentación vigente.

El MTC subrayó que el objetivo del plan es ordenar la movilidad, reducir incidentes viales y fortalecer el uso de transporte seguro durante el feriado largo. La cartera indicó que el dispositivo busca que el aumento de viajes no se traduzca en un aumento de riesgos para los usuarios en la red vial nacional.