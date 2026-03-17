El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ofrece un servicio gratuito de asesoría dirigido a personas que se encuentran en búsqueda de empleo y desean mejorar su desempeño en entrevistas laborales.

A través del Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo, especialistas brindan orientación personalizada con técnicas y estrategias para afrontar procesos de selección con mayor seguridad y preparación.

Claves para prepararse antes de una entrevista

El MTPE recomienda que los postulantes revisen previamente su trayectoria laboral, incluyendo fechas, funciones desempeñadas y motivos de cambio de empleo. Esta preparación permite responder con claridad ante las preguntas del reclutador.

También sugiere investigar sobre la empresa y el puesto al que se postula. Conocer su misión, valores y rubro ayuda a sustentar respuestas sobre motivación e interés en la organización.

Otro aspecto importante es preparar un “speech” personal: una breve presentación que resuma estudios, experiencia y principales competencias. En caso de no contar con experiencia laboral, se pueden destacar logros académicos, voluntariados o proyectos.

Recomendaciones durante la entrevista laboral

Durante la entrevista, el MTPE enfatiza la importancia del lenguaje corporal y la actitud. Se recomienda mantener contacto visual, usar un tono de voz adecuado y practicar la escucha activa.

En el caso de entrevistas virtuales, se debe elegir un espacio con buena iluminación, sin interrupciones y con conexión estable a internet. Además, es clave mantener una presentación personal adecuada y encender la cámara.

Cómo acceder al servicio gratuito del MTPE

El servicio está disponible de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en modalidad presencial y virtual. Los sábados, la atención es virtual de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Los interesados pueden reservar una cita a través de la plataforma oficial del MTPE o solicitar información adicional mediante correo electrónico institucional.



