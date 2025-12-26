El periodista Mitzar Bato Castillejos Tenazoa falleció este viernes tras permanecer dos semanas hospitalizado en Tingo María, Huánuco, producto de las heridas recibidas durante un ataque perpetrado por sicarios el pasado 12 de diciembre en Aguaytía. El comumicador conocido por conducir programas en Radio Latín Plus 107.7 FM y dirigir el portal Bato a Informarte Noticias, se conviertió en la cuarta víctima mortal de la violencia contra la prensa peruana en lo que va del 2025.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) confirmó su fallecimiento y emitió un comunicado expresando sus condolencias a la familia del corresponsal. En esa línea, exigió a las autoridades competentes una investigación exhaustiva que permita identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen. El gremio advirtió sobre el preocupante incremento de ataques contra periodistas en regiones del país donde ejercer el derecho a informar representa un riesgo letal.

Falleció periodista Mitzar Castillejos a 14 días del atentado contra su vida, cuarto asesinado en el 2025



Ataque ocurrió a plena luz del día

El atentado ocurrió el pasado 12 de diciembre aproximadamente al mediodía, cuando Castillejos Tenazoa salía de su domicilio rumbo a su centro de labores. Dos individuos que se desplazaban en motocicleta interceptaron al periodista y le dispararon en cinco ocasiones, impactándole tres proyectiles en el abdomen que le causaron múltiples fracturas y lesiones graves.

Tras el ataque, los vecinos y personal de emergencia brindaron asistencia inmediata al comunicador, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Tingo María para recibir atención especializada. Los sicarios abandonaron rápidamente el lugar tras consumar el ataque, generando conmoción entre los habitantes de Aguaytía que presenciaron la brutalidad del hecho.

Violencia contra periodistas continua en aumento

El caso de Mitzar Castillejos se suma a una lista alarmante de periodistas asesinados en circunstancias violentas durante el año. Gastón Medina en Ica, Raúl Celis en Iquitos y Fernando Núñez Guevara en Pacasmayo fueron ejecutados en ataques que comparten características similares: críticas públicas a autoridades, denuncias de corrupción y ejecuciones perpetradas con extrema violencia.

El asesinato de Núñez Guevara, ocurrido apenas una semana antes del atentado contra Castillejos, quedó registrado en cámaras de seguridad mientras el director de Kamila Noticias era interceptado y ejecutado a quemarropa por presuntos sicarios. Este patrón evidencia una estrategia sistemática de silenciamiento contra la prensa regional que denuncia irregularidades del poder local.

Por ello, la ANP demandó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público que desarrollen investigaciones serias, diligentes y transparentes que permitan desarticular las redes criminales detrás de estos asesinatos. El gremio enfatizó que la impunidad alimenta la violencia y advirtió que sin medidas concretas de protección estatal, el periodismo en regiones como Ucayali continuará siendo una actividad de alto riesgo mortal.