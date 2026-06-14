Una gestante de 27 años que fue evacuada desde el centro de salud de Ingenio murió en el hospital El Carmen a donde llegó con un cuadro de presión alta por una posible preeclampsia.

controles. Según declaró la coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Red Valle del Mantaro, Gabriela Ramón Gómez, la paciente tenía sus controles prenatales en el centro de salud de Ingenio, donde realizaba sus controles desde el 11 de noviembre del año 2025, tenía 8 controles prenatales incluidas sus visitas itinerantes.

De un momento a otro presentó complicaciones, tenía la presión elevada y, a las 6:23 p. m., le hicieron su referencia al hospital El Carmen. Allí investigan el tiempo que esperó la referencia en el hospital materno infantil.

Cuando ocurre un caso como este el personal de epidemiología sale a realizar la investigación del caso.

Este año, en Huancayo y Concepción ya se han registrados dos muertes hubo muertes maternas indirectas. Un total de 2400 gestantes que siguen sus controles prenatales y el 40% tienen enfermedades que puede traer múltiples complicaciones al embarazo, acotó la coordinadora Gabriela Ramón Gómez.

La directora adjunta del hospital El Carmen, Ángela Alvarado mencionó que el caso está en investigación conforme a los procedimientos establecidos y evito dar información, sobre la muerte materna.