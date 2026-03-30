El crecimiento del número de mujeres que buscan generar ingresos propios en el Perú responde a cambios estructurales en la economía familiar y al avance de la digitalización, según explicó Paola Cotrina, gerente de Comunicaciones de inDrive para Perú y Ecuador.

La vocera indicó que el incremento en la participación femenina en actividades económicas responde tanto a necesidades económicas como a la búsqueda de autonomía financiera.

“Hay una combinación de factores. Por un lado, la realidad económica de los hogares peruanos ha cambiado: un solo ingreso familiar ya no es suficiente para cubrir las necesidades básicas, y eso ha empujado a que más miembros del hogar, especialmente mujeres, busquen alternativas para generar recursos propios”, señaló.

Dependencia económica aún afecta a mujeres

Cotrina explicó que la dependencia económica continúa siendo un factor relevante en el país y que la generación de ingresos propios constituye una respuesta frente a esta situación.

“La Enares 2024 del INEI reveló que el 28.6% de mujeres adultas aún depende económicamente de su pareja o expareja para cubrir sus necesidades económicas de alimentación, salud, vivienda u otros. Esa dependencia está directamente vinculada con situaciones de vulnerabilidad y violencia”, indicó.

Asimismo, destacó que la digitalización ha facilitado el acceso a oportunidades laborales que antes requerían mayor inversión o formalidad.

“La digitalización ha sido un catalizador importante porque reduce las barreras de entrada. Hoy una mujer con un celular y acceso a una plataforma puede generar ingresos sin necesidad de un empleo formal tradicional”, añadió.

Participación femenina crece en plataformas digitales

Desde la experiencia de la empresa, la participación femenina en plataformas digitales ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

“En inDrive contamos con cerca de 7,000 conductoras mujeres registradas en Perú, y esa cifra sigue en aumento. Pero lo más interesante no es solo el número, sino la demanda: en 2025, cuando lanzamos la segunda edición de nuestro programa “Juntas Llegamos Más Lejos” recibimos más de 19 mil postulaciones de mujeres que querían aprender a conducir”, explicó.

La vocera también señaló que el interés por este tipo de actividades laborales supera la oferta disponible, lo que evidencia un amplio margen de crecimiento en el sector.

Flexibilidad laboral impulsa nuevos perfiles femeninos

El principal atractivo de estos trabajos es la flexibilidad horaria, que permite compatibilizar responsabilidades familiares con actividades productivas.

“Las plataformas digitales permiten que una mujer decida cuándo trabaja, cuántas horas y en qué zonas. Nuestras conductoras, por ejemplo, según nuestro último estudio “La Radiografía de la Conductora Peruana 2025”, dedican en promedio cinco horas diarias”, sostuvo.

Según la especialista, este escenario evidencia el surgimiento de un nuevo perfil de trabajadora independiente urbana, caracterizado por la búsqueda de autonomía económica y control sobre su tiempo.