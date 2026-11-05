Las mujeres en el Perú dedican, en promedio, 3 horas y 28 minutos diarios al cuidado no remunerado de integrantes del hogar, mientras que los hombres destinan 1 hora y 43 minutos. Así lo revela un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), difundido en el marco de las actividades de reconocimiento a las personas cuidadoras.

La investigación ¿Quién cuida en el Perú? Uso del tiempo y valor del trabajo de cuidados muestra que la diferencia entre mujeres y hombres se amplió durante los últimos 14 años, pese a que las mujeres también incrementaron el tiempo dedicado al empleo remunerado.

En 2010, la brecha diaria era de una hora y cuatro minutos. Para 2024 alcanzó una hora y 45 minutos, lo que representa 41 minutos adicionales de desigualdad en la distribución del tiempo destinado al cuidado.

Mujeres dedican 105 minutos más al día a las tareas de cuidado

El estudio de la OIT compara información de las Encuestas Nacionales de Uso del Tiempo (ENUT) de 2010 y 2024 mediante indicadores armonizados para hacer comparables ambos periodos.

Los resultados muestran que el tiempo dedicado al cuidado no remunerado aumentó tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, el incremento fue mayor entre las mujeres.

En 2024, las mujeres dedicaron 208 minutos diarios al cuidado no remunerado, frente a 103 minutos de los hombres.

Entre 2010 y 2024, el tiempo de las mujeres pasó de 2 horas y 5 minutos a 3 horas y 28 minutos diarios. En los hombres, aumentó de una hora y un minuto a una hora y 43 minutos.

El informe también identifica que las mujeres ampliaron su tiempo de trabajo remunerado, que pasó de 6 horas y 6 minutos a 7 horas y 11 minutos diarios durante el mismo periodo.

De acuerdo con la OIT, esta combinación refleja que una mayor participación en actividades remuneradas no ha venido acompañada de una redistribución equivalente de las responsabilidades de cuidado.

Trabajo doméstico y de cuidados equivale hasta al 25,4% del PBI peruano

Aunque gran parte del cuidado realizado dentro de los hogares no recibe un pago, la OIT calculó su valor económico tomando como referencia distintas remuneraciones por hora.

Según el estudio, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representaría entre el 21,7% y el 25,4% del producto bruto interno (PBI) nominal de 2024.

En términos monetarios, el valor estimado oscila entre S/240.277 millones y S/281.274 millones.

El primer cálculo utiliza como referencia la remuneración mínima vital, mientras que el segundo considera el pago promedio por hora de una trabajadora del hogar.

La OIT precisa que más del 70% de este valor económico corresponde a las labores realizadas por mujeres. Se trata de una estimación que permite dimensionar el aporte de estas actividades, no de ingresos efectivamente percibidos por las personas cuidadoras.

Más de tres millones de personas se dedican al cuidado no remunerado a tiempo completo

Otro estudio de la OIT, titulado Caracterización de las personas trabajadoras del cuidado en el Perú, estima que 3,1 millones de personas peruanas de 18 años a más se dedicaban a tiempo completo al cuidado no remunerado, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2022.

De ese total, el 86% eran mujeres.

La cifra refleja la concentración de estas responsabilidades en la población femenina y permite identificar las dificultades que pueden enfrentar quienes asumen jornadas extensas de cuidado sin una remuneración.

Las actividades incluyen la atención de niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad o dependencia, además de otras tareas domésticas necesarias para el funcionamiento cotidiano de los hogares.

Nueve de cada diez personas cuidadoras de programas públicos trabajan como voluntarias

La investigación Los cuidados en el Perú: mapa de la oferta pública y perfil de las personas que cuidan identificó a 29.826 personas cuidadoras que participan en los programas públicos analizados.

El 88% son mujeres y nueve de cada diez desarrollan estas labores bajo modalidades de voluntariado, sin vínculo laboral ni acceso a una pensión derivada de esa actividad.

En varios programas, las personas cuidadoras reciben estipendios por su participación, pero estos pagos no equivalen necesariamente a una relación laboral formal con los derechos y beneficios correspondientes.

La OIT advierte que esta situación plantea desafíos para la protección social, la capacitación y el reconocimiento del trabajo de cuidados.

Servicios públicos de cuidado se concentran en la primera infancia

El estudio también muestra diferencias importantes en la distribución de los servicios públicos de cuidado disponibles.

Los principales programas dirigidos a niñas y niños de cero a tres años atienden a cerca de 219.000 menores. En contraste, los servicios analizados para personas adultas mayores alcanzan a 1.501 beneficiarios, mientras que los destinados a personas con discapacidad registran 479.

Población atendida Personas beneficiarias Primera infancia Aproximadamente 219.000 Personas adultas mayores 1.501 Personas con discapacidad 479

Fuente: OIT, Los cuidados en el Perú: mapa de la oferta pública y perfil de las personas que cuidan. Las cifras corresponden a los programas analizados y no representan la totalidad de personas atendidas por todos los servicios del país.

El mapeo identificó 12 programas públicos vinculados a los cuidados, de los cuales siete brindan atención directa. Cuatro de estos últimos están orientados exclusivamente a la primera infancia.

La OIT plantea ampliar los servicios destinados a personas adultas mayores y con discapacidad, especialmente ante el progresivo envejecimiento de la población peruana.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) citados en el estudio, las personas de 60 años a más representaban el 14,8% de la población en 2025 y se proyecta que alcancen el 24,1% en 2050.

OIT impulsa campaña para distribuir de manera más equitativa los cuidados

Con motivo de las conmemoraciones dedicadas a quienes realizan labores de cuidado, la OIT presentó el 27 de octubre la campaña «Todo funciona porque alguien cuida».

La iniciativa busca visibilizar el aporte de estas actividades a la vida familiar, comunitaria y económica, además de promover una distribución más equitativa de las responsabilidades.

“Los datos muestran que en el Perú, los cuidados siguen siendo asumidos principalmente por las familias y, dentro de ellas, por las mujeres”, señaló Rocío Valencia, coordinadora nacional del Proyecto Abriendo Puertas de la OIT.

La representante agregó que la campaña busca promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, familias, comunidades, empresas y el Estado.

La iniciativa forma parte del proyecto Abriendo Puertas: más y mejores oportunidades de trabajo decente para las trabajadoras del hogar en el Perú, junto con el Proyecto Integramos.

Bajo el mensaje “Cuidar es tarea de todos y todas”, sus contenidos se difundirán a través de las redes sociales del proyecto Abriendo Puertas, incluidos Facebook, YouTube y TikTok.