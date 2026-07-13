Dos mujeres fueron intervenidas por intentar ingresar una sustancia ilícita y objetos prohibidos a los penales de Bagua Grande, en la región de Amazonas, y Chiclayo, en la región de Lambayeque.

BAGUA GRANDE

El primer momento se dio cuando agentes de seguridad del penal de Bagua Grande intervinieron a Amelia V. T. Durante la revisión corporal a la visitante, se notó su aparente nerviosismo, por lo que los agentes preguntaron si traía consigo algo ilícito.

Frente al interrogante, la ciudadana afirmó que sí y de manera voluntaria sacó de sus partes íntimas un paquete de 15 cm de largo aproximadamente con una sustancia con característica y olor a marihuana.

CHICLAYO

La segunda operación se realizó en el penal de Chiclayo, donde se intervino a Leidi Caterine S. T. (28). El personal de seguridad detectó en su monedero un chip color amarillo, sin logotipo.

La mujer ingresaba al penal para visitar a su conviviente, el interno Jamir J. A., clasificado en la cuadra 5, pabellón 4, perteneciente al Régimen Cerrado Ordinario.

En ambos casos, se puso de conocimiento a efectivos de la Policía Nacional del Perú para las diligencias correspondientes de ley. Asimismo, con la participación de un representante del Ministerio Público, corresponderá a las acciones pertinentes.

Frente a ello, el INPE instó a los familiares y allegados de los internos a no exponerse a sanciones penales por tratar de ingresar objetos o sustancias ilícitas.