De enero a octubre de este año, los Centros de Emergencia Mujer registran 18,461 denuncias por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en todo el país. De esa cantidad, 7,081 corresponden a violación sexual. Frente a esta terrible realidad, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) ha lanzado la campaña ¡Actuemos ya! Salvemos a las niñas de la violencia sexual. En la siguiente entrevista, la ministra Nancy Tolentino nos habla de este tema y otros asuntos importantes de su sector.

¿Cuál es el objetivo de esta campaña?

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hemos elegido este año la temática de la prevención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en vista de que se ha incrementado la violencia hacia ellas. Queremos levantar la voz para detener estas cifras que nos aterran, sobre todo de violación sexual contra las adolescentes, que ha superado las cifras de violencia sexual contra mujeres adultas.

¿La tendencia al alza de violación sexual a menores es a partir del 2020 o después de la pandemia?

La pandemia fue el espacio para comprobar que al interior de la familia se vulneraban los derechos. La evidencia nos muestra que el entorno familiar en lugar de proteger, defender, los derechos de nuestras niñas y adolescentes, (hicieron) todo lo contrario: las niñas fueron violentadas sexualmente y esas cifras son las que han venido manteniéndose e incrementándose hasta hoy. Nuestro llamado es que la sociedad peruana en su conjunto actúe. Por eso, se llama “¡Actuemos ya! Salvemos a las niñas de la violencia sexual”. Esta campaña busca entregar información, data, herramientas a quienes cuidan niños, niñas, a la mamá o papá, para que estén atentos a las señales. Que las escuchen y crean cuando les digan ‘mamá, el profesor me tocó’. No podemos decir ‘está exagerando, las niñas tienen fantasías’; ellas casi siempre dicen la verdad. Nuestras niñas están bajo ataque y, realmente, en riesgo cotidiano por todas las personas de su entorno.

¿Qué pasa por la mente de una persona para hacerle un daño irreparable a un ser querido?

Generalmente, estas personas miran a las mujeres como un objeto sexual, y no piensan que es una persona que tiene igual dignidad que él, que es valiosa y debe respetar. En nuestra sociedad se ha permitido históricamente que nos vean así… Eso tiene que cambiar, eso es la secuela del machismo.

De acuerdo a los datos sobre violencia sexual, ¿dónde está el grueso de niñas agraviadas?

Según las estadísticas, Lima es donde se registra el mayor número de denuncias, pero no hay ningún territorio en nuestro país que podamos decir ‘en este lugar no hay ningún caso’ y eso es lamentable. Hay feminicidios en todo el Perú, hay violencia contra nuestras niñas y niños en todo el Perú. Por eso, trabajamos con los tres niveles de gobierno, con la sociedad civil, con la cooperación internacional, porque si no cambiamos, vamos a esperar para la igualdad entre hombres y mujeres, que es el antídoto de la violencia, 130 años, como dicen algunos estudios.

¿Por qué las niñas víctimas de violencia sexual tienen dificultades para acceder al aborto terapéutico en los hospitales de regiones?

A nosotros también nos llamó la atención, menos mal que se contempla esta segunda evaluación y se ha logrado hacer en los casos que hemos conocido. Se ha capacitado recientemente de nuevo a todas las DIRESA para que los médicos puedan cumplir lo que está establecido. No se les está pidiendo nada a los servidores públicos, sino la aplicación de la normatividad aprobada.

¿Está a favor del aborto legal voluntario en el Perú?

Creo que ese debate se tiene que dar en el Parlamento.

¿Cómo espera que impacte en las comunidades alejadas del Perú la ley que prohíbe el matrimonio infantil?

Vamos a hacer conocer multisectorialmente la norma aprobada. Hace poco nuestras mamás, abuelas, tenían que callar los maltratos, la violencia física, sexual que había dentro del matrimonio porque no existía una ley. Las leyes provocan cambios de la realidad, tenemos que acompañar con políticas públicas, educación, campañas, acciones de sensibilización. Eso será el trabajo que abrazaremos los ministerios de Cultura, Educación, Mujer; trabajaremos con todas las autoridades y la población en su conjunto.

