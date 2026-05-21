El Perú será escenario de una de las operaciones científicas más avanzadas impulsadas por la NASA para estudiar los cambios ambientales en ecosistemas considerados estratégicos a nivel global.

En coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), la misión satelital NISAR realizará durante 2026 vuelos especializados sobre bosques amazónicos, humedales y glaciares andinos.

La investigación utilizará tecnología radar de alta precisión para monitorear transformaciones en la superficie terrestre vinculadas al cambio climático y al incremento de temperaturas globales.

NASA utilizará tecnología radar para estudiar ecosistemas peruanos

La misión empleará un sensor aerotransportado denominado UAVSAR, basado en radar de apertura sintética (SAR), capaz de atravesar nubes, humedad y vegetación densa.

Esta tecnología permitirá obtener información detallada incluso en regiones complejas como la Amazonía peruana.

El proyecto forma parte de la misión NISAR, desarrollada conjuntamente por la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), cuyo satélite fue lanzado en 2025.

Pacaya Samiria y Huascarán entre las zonas monitoreadas

Las operaciones científicas incluirán sobrevuelos sobre importantes áreas naturales protegidas del país, entre ellas:

Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto)

Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios)

Concesión de Conservación Los Amigos

Reserva Comunal El Sira

Santuario Histórico de Machupicchu (Cusco)

Parque Nacional Huascarán (Áncash)

Según los especialistas, la información obtenida permitirá comprender mejor cómo responden los ecosistemas peruanos frente al calentamiento global.

Pacaya Samiria será clave para monitorear humedales

Uno de los principales puntos de estudio será la Reserva Nacional Pacaya Samiria, considerada un laboratorio natural estratégico para validar tecnologías de monitoreo satelital de humedales tropicales.

Los datos obtenidos mediante UAVSAR servirán para identificar cuerpos de agua y vegetación inundada en la Amazonía peruana.

Posteriormente, esta información será comparada con imágenes captadas por el satélite NISAR para mejorar la precisión de los sistemas de observación ambiental.

Estudiarán glaciares, carbono y deslizamientos

En Madre de Dios, la misión evaluará biomasa aérea y almacenamiento de carbono en los bosques amazónicos.

Mientras tanto, en el Parque Nacional Huascarán, los vuelos permitirán monitorear el movimiento de glaciares y los cambios en las masas de hielo andino.

En Cusco también se analizarán fenómenos geológicos como:

Deslizamientos de tierra

Movimientos de masas

Desprendimientos de rocas

Subsidencia del terreno

Perú se posiciona como punto estratégico para investigaciones espaciales

Las coordinaciones entre la NASA, Sernanp y CONIDA comenzaron en agosto de 2024 y se fortalecieron durante 2025 mediante reuniones técnicas con especialistas internacionales.

Todos los datos obtenidos por la misión serán de acceso libre para investigadores e instituciones del mundo.

Con esta colaboración internacional, el Perú se consolida como un territorio estratégico en Sudamérica para investigaciones espaciales aplicadas al monitoreo ambiental y la conservación de ecosistemas.