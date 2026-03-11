De escándalo. El Poder Judicial del Perú vuelve a estar en el centro de la polémica tras ordenar la liberación de Miguel Ángel Marín Morón, presunto líder de la organización criminal “Los sanguinarios de la construcción”, quien había sido extraditado recientemente desde España.

La decisión fue adoptada por el juez Roberth Rimachi, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla. El magistrado dispuso que el investigado afronte el proceso en libertad con comparecencia, al considerar que las denuncias en su contra se realizaron cuando el acusado se encontraba fuera del país.

Tras la resolución judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá ejecutar la liberación del acusado, quien deberá cumplir medidas como declarar su domicilio y firmar periódicamente ante el Poder Judicial.

APELAN

Por su parte, el fiscal provincial Edwin Velásquez, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, criticó la resolución judicial al considerar que no se valoraron adecuadamente los elementos de convicción reunidos durante la investigación policial contra el presunto cabecilla.

“No ha tomado esos elementos de convicción, esos informes que ha planteado por la Policía, que ha acopiado durante la investigación”, declaró.

Asimismo, Velásquez señaló como preocupante que el mismo magistrado que autorizó la extradición de Marín Morón desde España haya descartado ahora la existencia de una organización criminal. “Declaró fundado el pedido de extradición por organización criminal, pero ahora señala que no hay elementos suficientes y le da libertad. Es una contradicción que debilita la lucha contra el crimen”, manifestó el funcionario.

Ante esta situación, el Ministerio Público informó que apelará la decisión judicial, mientras continúan las investigaciones en el caso denominado “Los sanguinarios de la construcción”.

DELITOS

Marín Morón, sería cabecilla de ‘Los sanguinarios de la construcción’, banda criminal vinculada a varios casos de sicariato y extorsión a empresas de transporte, discotecas y obras de construcción en Lima Norte, siendo rival directo de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.