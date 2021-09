A través de su cuenta de Twitter, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) se pronunció luego de que, en la sesión de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso, olvidó apagar su cámara cuando estaba por ducharse.

“Si, para los que han visto el video, soy yo y sinceramente pido las disculpas del caso, intentando hacer apurada doble función: alistarme para proseguir mis actividades en la región Lambayeque y, a la vez, seguir las incidencias de una comisión del Congreso. Esa es la verdad”, sostuvo desde su red social.

En esa línea, mediante un video que publicó, sostuvo que las imágenes de ella entrando en la duche, pese a participar en una sesión de la Comisión de Comercio Exterior, se dio en un contexto en donde “estaba apuradísima” porque tenía una reunión en un hospital de Chiclayo.

“Pido las disculpas del caso, estoy mortificada porque sé que esto ofende también a muchas personas y mi familia. No es que no quisiera trabajar en la Comisión, pero estaba tratando de ganar el tiempo. No hay excusa, ninguna. Simplemente quiero dejar en claro que soy una persona consciente del error que he cometido”, manifestó la legisladora.

