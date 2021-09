El juicio oral contra el congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) por presunta filiación al terrorismo volvió a suspenderse este miércoles 15 de setiembre debido a que el testigo Bobby Villarroel Medina, también conocido como ‘Sasha’, se negó a declarar alegando “no tener garantías”.

“Invité a mi abogado para que él esté presente, por lo que mi persona ha tomado la decisión de someterse al silencio como un derecho que creo es constitucional (...) no voy a declarar señor juez”, expresó Villarroel Medina.

En consecuencia, el juez Andrés Churampi replicó que Villarroel no participa del juicio oral como acusado sino como testigo. “En principio tiene la obligación de rendir su testimonio”, puntualizó el magistrado.

“Yo he sido procesado hace poco por delito de terrorismo e injustamente he sido encarcelado y no se me presenta ningún tipo de garantía, por lo tanto, no voy a declarar. No tengo ningún tipo de garantía”, contestó ‘Sasha´.

Asimismo, el fiscal Gino Quiroz recordó a Villaroel Medina que su negativa a declarar podría causarle consecuencias legales. Luego de un breve receso, el juez Churampi volvió a exhortar la declaración al testigo presentado por el Ministerio Público y le recordó que sí contará con garantías que aseguren su integridad, pero este se mostró renuente a colaborar con la justicia.

“Ahora, por la gobernabilidad, por el orden constitucional yo, que estoy en esta lucha, no voy a declarar, señor juez”, sostuvo finalmente Villarroel Medina.

Antes de concluir la audiencia, el magistrado Churampi apuntó que se continuará con el juicio oral este 22 y 29 de setiembre desde las 3:00 p.m.. “La próxima sesión está asegurado la presencia del testigo Trinidad Abarca, quien tiene domicilio en Lima”, expresó Ronald Atencio, defensa legal de Guillermo Bermejo.

