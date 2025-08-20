El Perú dio un paso histórico en la prevención del cáncer de cuello uterino. El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la incorporación de la vacuna nonavalente contra el virus del papiloma humano (VPH) al Esquema Nacional de Vacunación, medida oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 440-2025/MINSA, publicada el 18 de julio.

Esta nueva dosis protege frente a nueve variantes del VPH, responsables del 90 % de los casos de cáncer de cuello uterino y otros tumores relacionados. Desde ahora, niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años podrán acceder de manera gratuita a la vacuna en centros de salud, colegios y campañas comunitarias.

Una decisión clave frente a la principal causa de muerte oncológica

El cáncer de cuello uterino continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres peruanas, superando incluso al cáncer de mama. Según el estudio Reducir la brecha de equidad: Atención oncológica para la mujer en Perú de Economist Impact, en 2022 se registraron 2,545 fallecimientos por cáncer de cuello uterino, frente a 1,951 por cáncer de mama.

La enfermedad afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes, de bajos ingresos y residentes en zonas rurales o comunidades indígenas, donde el acceso a vacunación suele ser más limitado.

Acceso seguro y sostenible

El Perú garantizará la compra de la vacuna a través del Fondo Rotatorio de la OPS, lo que permite obtenerla a menor costo y con abastecimiento seguro. Todas las dosis cuentan con la certificación de calidad de la OMS.

Karla Ruiz De Castilla, directora de la asociación de pacientes Esperantra, destacó:

“Esta decisión del MINSA marca un avance fundamental para reducir la desigualdad en prevención oncológica. Garantizar que la vacuna llegue a quienes más la necesitan es clave para salvar vidas”.

Cómo acceder a la vacunación

Población objetivo: niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años.

niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años. Puntos de aplicación: centros de salud, colegios y campañas comunitarias.

centros de salud, colegios y campañas comunitarias. Recomendación: llevar DNI y carné de vacunación para el registro de dosis.

Con esta incorporación, el país fortalece su estrategia de prevención primaria contra el cáncer de cuello uterino, avanzando hacia una cobertura más equitativa y salvando miles de vidas en el futuro.