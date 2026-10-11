Nueve regiones del país podrían estar en peligro (alerta roja) debido a condiciones atmosféricas que favorecerían la ocurrencia y propagación de incendios forestales. La alerta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) rige desde hoy, domingo 11, hasta el viernes 16 de octubre.

Según el Aviso n.º 10 de Senamhi, estas condiciones se presentarán con niveles de moderada a extrema intensidad, principalmente sobre la sierra sur. Por ello, se espera la ausencia de precipitaciones, disminución de la humedad, el incremento de la temperatura diurna y el incremento de la radiación ultravioleta (UV), además de ráfagas de viento en horas de la tarde.

En ese sentido, se prevé este peligro en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.

Del domingo 11 al viernes 16 de octubre se presentarán condiciones atmosféricas (nivel rojo) que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales sobre la sierra y selva, con niveles de moderada a extrema intensidad, principalmente sobre la sierra sur. Los departamentos comprendidos son: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna. | @Senamhiperu — COEN - INDECI (@COENPeru) October 10, 2026

RECOMENDACIONES

Frente a ello, la entidad instó a no encender fuego al aire libre, especialmente cerca de plantaciones forestales o pastizales, así como tener identificadas las zonas más propensas a la ocurrencia de incendios.

Ante estas incidencias, Indeci recomendó identificar las rutas de evacuación y participar en limpieza y jornadas de entrenamiento para apoyar a las autoridades o entidades. Además, evitar fumar o arrojar colillas, fósforos u objetos encendidos en zonas con vegetación.