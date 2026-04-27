Un grupo de ciudadanos peruanos que viajó a Rusia con la promesa de acceder a empleos remunerados terminó vinculado al conflicto armado con Ucrania. La situación ha generado preocupación, ya que alrededor de 120 familias no tienen contacto con sus parientes desde hace varias semanas.

Percy Salinas, abogado de los familiares, ofreció nuevos detalles a RPP sobre este caso. El letrado indicó que los connacionales habrían sido captados mediante ofertas laborales difundidas en redes sociales. Estas propuestas ofrecían puestos como seguridad, cocina o conducción, pero derivaron en su traslado a zonas de combate.

Connacionales lograron acceder a protección de la Cancillería

El abogado también informó que al menos diez peruanos que se encontraban en la embajada del Perú en Rusia fueron retirados del lugar, bajo el argumento de falta de presupuesto. Los connacionales fueron trasladados a un departamento, donde ya no cuentan con protección del Estado.

Según reveló la defensa, la situación de estos ciudadanos es crítica, dado que las fuerzas del orden rusas estarían rodeando el edificio para ingresar y devolver a los peruanos a la base militar.

Fallecidos y desaparecidos

El abogado señaló que ocho peruanos murieron en el conflicto. Asimismo indicó que sus cuerpos fueron trasladados a morgues locales, donde permanecerán por un tiempo limitado antes de su disposición final.

Además informó que cinco connacionales resultaron heridos en ataques en zonas de combate. Uno de ellos se encuentra en estado grave y otros presentan lesiones sin atención adecuada.

Respecto a los desaparecidos, precisó que cerca de 120 familias no tienen comunicación con sus parientes desde hace cinco semanas. Esta falta de información impide conocer su situación actual.

Captación con engaños

El abogado detalló que el reclutamiento habría sido realizado por una organización que opera en Colombia con apoyo de ciudadanos peruanos. Según señaló, el único requisito exigido era contar con pasaporte.

Los connacionales firmaron documentos en un idioma que no comprendían y fueron trasladados en pocos días. Al llegar, se les retiraban sus documentos personales y se les informaba que mantenían una deuda por su traslado.

“Cuando los citan, les hacen firmar una serie de papeles que están en ruso. Y a los tres días te dan tu pasaje y te esperan en el aeropuerto y se los llevan. Una vez que llegan allá, dicen que les van a dar los 20 mil dólares. Mentira, les quitan el pasaporte, el celular y el DNI. Y le dicen: ‘Ahora ustedes me deben 20 mil dólares porque eso me costó traerles’”, comentó en RPP.

Por otro lado, resaltó que eran inducidos a firmar documentos adicionales que los sujetaban a normas locales. Posteriormente, eran enviados a centros de adoctrinamiento y luego a zonas de combate.

Los familiares de las víctimas han presentado denuncias ante la Dirección de Investigación Criminal por presunta trata de personas. Estas incluyen mensajes, videos y registros vinculados al reclutamiento.

El abogado reveló que algunas personas han recibido amenazas tras acudir a las autoridades. Frente a ello, solicitó medidas de protección para garantizar su seguridad.

Asimismo, señaló que se ha solicitado la intervención de la Cruz Roja Internacional para atender a los heridos y gestionar la situación de los fallecidos. Estas acciones buscan brindar apoyo en medio del conflicto.

Finalmente, advirtió que, pese a las denuncias, nuevas personas continúan viajando bajo las mismas condiciones. Indicó que recientemente 11 peruanos más partieron hacia Rusia siguiendo este esquema.