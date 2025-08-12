El Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ofrece a sus afiliados la opción de acceder a una pensión de jubilación conjunta uniendo sus aportes con los de su cónyuge o pareja en unión de hecho. Esta modalidad, denominada jubilación por sociedad conyugal, busca reforzar la seguridad económica familiar durante la etapa de retiro.

Fiorella Guevara, vocera de la ONP, detalló que para acogerse a este beneficio ambos deben tener 65 años cumplidos y sumar en conjunto al menos 20 años de aportes (240 unidades de aporte). “Uno de los beneficios adicionales de esta modalidad es que incluye el pago de gratificaciones en julio y diciembre”, precisó.

La información fue difundida en el programa de streaming ONP en Línea, transmitido todos los martes al mediodía por las redes oficiales de la institución y la Agencia Andina. En esta edición, Guevara explicó las distintas modalidades de jubilación del SNP para orientar a la ciudadanía sobre sus derechos y opciones al momento del retiro.

En el régimen general, para acceder a una pensión se requiere:

Tener 65 años de edad.

Contar con 20 años de aportes como mínimo.

Haber cesado en el trabajo.

Quienes no alcancen los 20 años de aportes, pero cumplan con la edad y el cese laboral, pueden solicitar una pensión de jubilación proporcional. También existe la modalidad de jubilación adelantada, disponible para hombres y mujeres desde los 50 años, siempre que acumulen al menos 25 años de aportes y hayan dejado de trabajar.

Finalmente, la ONP recordó que afiliados y pensionistas pueden realizar consultas a la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, donde serán atendidos por asesores especializados.