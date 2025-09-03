La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció el inicio del abono de pensiones correspondiente al mes de setiembre para 769,893 beneficiarios en todo el Perú, entre ellos 30,160 residentes en Junín. Los pagos podrán cobrarse en agencias bancarias, cajeros automáticos y agentes cercanos, garantizando rapidez y seguridad en el proceso.

Cronograma de pago para régimen 19990

El abono para los 704,766 pensionistas del régimen 19990 se realizará de la siguiente manera:

Viernes 5 de setiembre: apellidos de la A a la C

apellidos de la A a la C Lunes 8 de setiembre: apellidos de la D a la L

apellidos de la D a la L Martes 9 de setiembre: apellidos de la M a la Q

apellidos de la M a la Q Miércoles 10 de setiembre: apellidos de la R a la Z

Otros regímenes

El jueves 11 de setiembre se abonará a los 65,127 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. De este grupo, 5,012 residen en Junín.

Descarga de constancias de pago

Los pensionistas pueden descargar su constancia de pago en onpvirtual.pe, de forma gratuita y usando su clave virtual.Si aún no la tienen, pueden obtenerla siguiendo estos pasos:

Ingresar a la sección Tu zona segura en onpvirtual.pe. Seleccionar Quiero mi clave virtual. Registrar sus datos personales. Validar el código de seguridad enviado al correo electrónico.

Canales de atención

Para consultas, está disponible el servicio ONP Te Escucha al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.