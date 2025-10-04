La Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que del martes 7 al martes 14 de octubre se realizarán los depósitos de pensiones para 770 097 asegurados a nivel nacional, siguiendo un cronograma escalonado de acuerdo con la inicial del apellido paterno.

Los beneficiarios del Decreto Ley 19990 podrán cobrar directamente en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados, sin necesidad de intermediarios:

A – C: martes 7 de octubre

martes 7 de octubre D – L: jueves 9 de octubre

jueves 9 de octubre M – Q: viernes 10 de octubre

viernes 10 de octubre R – Z: lunes 13 de octubre

El martes 14 de octubre recibirán sus depósitos los 64 957 pensionistas pertenecientes a los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Trámites virtuales

La ONP recordó que los pensionistas pueden acceder a diversos servicios desde casa a través de onpvirtual.pe, usando la Clave Virtual ONP:

Descargar constancias de pago.

Solicitar el servicio gratuito de pago a domicilio.

Consultar cronogramas de pago.

Actualizar datos personales.

Para obtener la clave virtual, se debe ingresar a “Tu zona segura” en la web institucional, seleccionar “Quiero mi clave virtual”, completar los datos personales y validar el código enviado al correo electrónico registrado.

Atención al usuario

Los asegurados que necesiten orientación pueden comunicarse con ONP Te escucha al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.