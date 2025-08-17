La Oficina de Normalización Previsional (ONP) amplió el alcance de su servicio de videollamada, permitiendo que los familiares de asegurados y pensionistas puedan solicitar de manera virtual pensiones de sobrevivencia y otros beneficios previsionales, sin necesidad de acudir a una oficina.

Este servicio aplica a pensiones de viudez, orfandad, ascendencia, prórroga por estudios y capital de defunción. Los beneficiarios solo deben contar con su documento físico de identidad y seguir un proceso sencillo en la plataforma onpvirtual.pe.

El paso a paso consiste en ingresar al portal, seleccionar el perfil “Soy familiar”, elegir el tipo de pensión, registrar los datos del solicitante y del asegurado fallecido, e iniciar una videollamada con un asesor previsional. Tras la atención, el beneficiario recibirá la solicitud en su correo, la firmará y la reenviará junto con los documentos requeridos.

Entre enero y julio de este año, la ONP otorgó 9,338 pensiones a familiares beneficiarios en todo el país. La entidad destacó que este nuevo canal virtual reducirá tiempo y costos de traslado para los usuarios, reforzando el acceso a derechos previsionales de manera rápida y segura.

La atención de videollamadas está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En caso de trámites mediante apoderados, estos deberán realizarse de manera presencial en alguna de las 50 sedes de la ONP o en centros MAC a nivel nacional.

La ONP recordó a la ciudadanía que todos sus servicios son gratuitos y no requieren intermediarios.