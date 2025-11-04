La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció una nueva convocatoria laboral dirigida a profesionales y técnicos de distintas especialidades que deseen integrarse como asistentes logísticos ODPE para las Elecciones Generales 2026.

Según informó la institución, el objetivo es fortalecer la asistencia técnica y la transparencia electoral en los comicios, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Reniec.

La ONPE, como organismo constitucional autónomo, se encarga de supervisar todo el proceso electoral, desde la elaboración del padrón hasta la proclamación de resultados.

Sueldo y condiciones del contrato

La convocatoria incluye 126 vacantes con una remuneración de S/5,000 mensuales (no negociable).El contrato tendrá una duración de 1 mes y 21 días.

Los postulantes deberán contar con experiencia general en el sector público o privado, según su nivel académico:

Técnico titulado: mínimo 5 años de experiencia.

mínimo 5 años de experiencia. Egresado universitario: mínimo 7 años de experiencia.

mínimo 7 años de experiencia. Bachiller universitario: mínimo 3 años de experiencia.

Además, se exige 1 año de experiencia específica en logística, abastecimiento o contrataciones públicas o privadas.

Entre los requisitos adicionales destacan:

Capacitación acreditada en contrataciones públicas (mínimo 12 horas).

en contrataciones públicas (mínimo 12 horas). Certificación OECE vigente hasta el 30 de abril de 2026.

hasta el 30 de abril de 2026. Disponibilidad para trasladarse a cualquier parte del país.

Requisitos y restricciones

No podrán postular:

Personas impedidas de contratar con el Estado .

. Miembros activos de las FF. AA. o PNP .

. Ciudadanos con antecedentes penales, judiciales o policiales .

. Quienes figuren en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

Cómo postular a las vacantes

La inscripción en línea estará disponible hasta las 10:00 a. m. del miércoles 5 de noviembre de 2025, a través del Sistema Integrado de Gestión de Locadores de Servicios (SIGLO), accesible desde el portal institucional de la ONPE: www.onpe.gob.pe.

Pasos para postular:

Completar los datos personales y profesionales. Adjuntar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos. En la sección “Otros”, cargar un PDF con hasta tres ODPE a las que se desee postular.

Recomendación: Verifica que todos los documentos estén vigentes y legibles antes de enviarlos.

Transparencia y fortalecimiento institucional

La ONPE reiteró que estas contrataciones se enmarcan en el plan de fortalecimiento logístico y operativo previo a las elecciones de 2026, asegurando un proceso transparente, técnico y eficiente.

“Nuestro compromiso es con la transparencia y la profesionalización de los procesos electorales. Cada profesional seleccionado será clave en la organización de los comicios de 2026”, señaló un vocero institucional.