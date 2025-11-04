La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció una nueva convocatoria laboral dirigida a profesionales y técnicos de distintas especialidades que deseen integrarse como asistentes logísticos ODPE para las Elecciones Generales 2026.
Según informó la institución, el objetivo es fortalecer la asistencia técnica y la transparencia electoral en los comicios, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Reniec.
La ONPE, como organismo constitucional autónomo, se encarga de supervisar todo el proceso electoral, desde la elaboración del padrón hasta la proclamación de resultados.
Sueldo y condiciones del contrato
La convocatoria incluye 126 vacantes con una remuneración de S/5,000 mensuales (no negociable).El contrato tendrá una duración de 1 mes y 21 días.
Los postulantes deberán contar con experiencia general en el sector público o privado, según su nivel académico:
- Técnico titulado: mínimo 5 años de experiencia.
- Egresado universitario: mínimo 7 años de experiencia.
- Bachiller universitario: mínimo 3 años de experiencia.
Además, se exige 1 año de experiencia específica en logística, abastecimiento o contrataciones públicas o privadas.
Entre los requisitos adicionales destacan:
- Capacitación acreditada en contrataciones públicas (mínimo 12 horas).
- Certificación OECE vigente hasta el 30 de abril de 2026.
- Disponibilidad para trasladarse a cualquier parte del país.
Requisitos y restricciones
No podrán postular:
- Personas impedidas de contratar con el Estado.
- Miembros activos de las FF. AA. o PNP.
- Ciudadanos con antecedentes penales, judiciales o policiales.
- Quienes figuren en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).
Cómo postular a las vacantes
La inscripción en línea estará disponible hasta las 10:00 a. m. del miércoles 5 de noviembre de 2025, a través del Sistema Integrado de Gestión de Locadores de Servicios (SIGLO), accesible desde el portal institucional de la ONPE: www.onpe.gob.pe.
Pasos para postular:
- Completar los datos personales y profesionales.
- Adjuntar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos.
- En la sección “Otros”, cargar un PDF con hasta tres ODPE a las que se desee postular.
Recomendación: Verifica que todos los documentos estén vigentes y legibles antes de enviarlos.
Transparencia y fortalecimiento institucional
La ONPE reiteró que estas contrataciones se enmarcan en el plan de fortalecimiento logístico y operativo previo a las elecciones de 2026, asegurando un proceso transparente, técnico y eficiente.
“Nuestro compromiso es con la transparencia y la profesionalización de los procesos electorales. Cada profesional seleccionado será clave en la organización de los comicios de 2026”, señaló un vocero institucional.