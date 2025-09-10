La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la conformación de 14 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), que tendrán a su cargo la organización de las Elecciones Primarias 2025, programadas para el 30 de noviembre y el 7 de diciembre.

En estas elecciones internas, las organizaciones políticas escogerán a sus candidatos que participarán en las Elecciones Generales de abril de 2026, donde los peruanos votarán por presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.

Las ODPE estarán ubicadas en Chachapoyas, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Iquitos, Pucallpa, Trujillo, Ica, Huaura, Piura y Lima Metropolitana. Su función principal será el despliegue y repliegue del material electoral, así como garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Inicialmente, la ONPE había previsto instalar 28 ODPE, pero tras las reuniones con las organizaciones políticas habilitadas se redujo el número, debido a que la mayoría optó por la modalidad de delegados para elegir a sus representantes.

La designación de jefes y coordinadores administrativos fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N° 000141-2025-2025-JN/ONPE, publicada en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

Con estas acciones, la ONPE busca garantizar transparencia, orden y eficiencia en un proceso clave que definirá la oferta electoral de cara a los próximos comicios generales.