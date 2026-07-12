Tras reunirse con la presidenta electa, Keiko Fujimori, el alcalde provincial de San Román (Juliaca), Óscar Cáceres, conversó con Correo sobre los acuerdos alcanzados en ese encuentro y los retos que deberá asumir el nuevo gobierno.

¿Cómo se concretó la reunión con la presidenta electa?

Particularmente, una vez que la presidenta fue electa, ya fue proclamada por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), hice una declaración pública en la cual no solamente la felicitaba, sino que la estaba invitando al centenario de la ciudad de Juliaca que se cumple el 24 de octubre. Esto lo hice públicamente y, de seguro, esto motivó a que también sus asesores puedan buscar una reunión, podamos encontrarnos y poder conversar incluso con el alcalde de Puno (Javier Ponce).

¿Qué se habló en la reunión, hubo alguna solicitud en particular?

El primer punto al que hemos llegado y conversando con ella es el problema de la región de Puno. El tema de la deuda social que hay que sanarla y, para lo cual, le planteamos que se podría formar una comisión en el Congreso para acelerar y evaluar cómo va el proceso de investigaciones sobre las muertes que hubo en la región de Puno. Usted sabe, hubo muertos civiles, militares, policías en el conflicto de enero del 2023. Ese fue un primer pedido porque consideramos que debe haber un espacio para resarcir esos daños desde el Estado. A partir de ahí, comenzamos a manejar una agenda de conversar sobre los principales problemas de la ciudad de Juliaca, de Puno, y otros de la región. Lo que sí debo manifestar es que ella ha mostrado su total apertura al diálogo, a la concertación, a querer solucionar los problemas y ha tomado apunte muy seriamente sobre cada uno ellos.

Su preocupación por Puno también estuvo presente en las elecciones, ¿Cómo evalúa esta contienda electoral?

Cada candidato ha hecho gala de su mejor estrategia para poder llegar a la población. En algunos casos, particularmente, podría criticar de que no había la suficiente tolerancia para poder escuchar a todos. Estamos en un régimen democrático y hemos debido respetar y escuchar a todos. Lamento lo que sucedió con el ingeniero Rafael López-Aliaga u otros candidatos que fueron agredidos.

En la segunda vuelta, Roberto Sánchez ganó en la región con cerca del 86%, ¿a qué responde esto?

A la estrategia de campaña. Hace una campaña de desacreditar, de buscar que se mueva el escenario y cada uno ha hecho su espacio. A diferencia de la señora Fujimori que ha sido muy prudente, no ha ingresado a hacer una campaña de ese tipo y se ha acercado a la población de diferentes formas: ha trabajado sus bases, ha trabajado su equipo. A diferencia del otro candidato que más ha llevado a enfrentar a la población y azuzar, a buscar que haya un tema hasta de miedo de participar en un proceso electoral.

Hay dirigentes peligrosos, ¿qué opina de Lucio Ccallo Ccallata?

Es un dirigente aymara. Tiene una posición completamente diferente y, a veces, usa un discurso que no está alineado con un sistema democrático. Por lo tanto, creo que lo que debemos hacer es voltear la página. Todos los peruanos queremos vivir en paz y en democracia. Eso es lo más importante, es el sentir de la población. Ahora él tiene su propia posición, yo no la comparto, y veremos qué es lo que evoluciona, a él se le respeta de todas maneras.

Está también César Tito Rojas, vinculado al Movadef, que llegó al Congreso bicameral, ¿qué tan peligroso es tener estos perfiles en el Estado?

La población lo ha elegido y creo que su comportamiento debe estar a la altura, bajo un sistema de democracia que tiene reglas claras sobre las cuales debemos trabajar como Estado y sacar adelante a los pueblos. Ahora es diferente, ahora son congresistas y me gustaría verlos en un escenario donde lleven progreso y desarrollo. Que realmente planteen los problemas de la región por la cual han sido elegidos, porque si solamente se van a dedicar a agitar a la población, ese no es el rol de un congresista.

¿Y usted cree que la presencia de Keiko sea bien recibida en Puno?

Es que tiene que ser bien recibida, es la presidente. Olvidémonos de seguir pensando si vendrá o no. Da mucha lástima que como alcalde, funcionarios pregunten si los dejarán entrar. Nosotros no somos vándalos ni una población agresiva, habrá algunos azuzadores, pero ya no debe permitirse tampoco la violencia y el querer destruir los bienes del Estado. O sea, porque me enojo voy a tumbar o romper las paredes del municipio, ¿es correcto, es un comportamiento civilizado? No. Ya ganó las elecciones y si no les gusta, mala suerte, que se preparen para la siguiente campaña los que no han ganado.

¿Cuál cree que debería ser su primer gesto con Puno?

Que venga al campo, que veamos lo que ella ha prometido: Un tractor por cada centro poblado que necesita para remover la tierra para trabajar. Necesidades como semillas, sementales para mejorar la calidad genética del ganado. Es decir, una atención inmediata al campo en los primeros tres meses. Segundo, considero que darle prioridad a los proyectos que ya están encaminados y que van a solucionar el problema del agua, desagüe y alcantarillado.

¿Pero Keiko no es considerada enemiga de Puno?

Estoy seguro que con su trabajo, ella va a demostrar que no es ninguna enemiga de Juliaca ni de Puno, ni de la región. Tiene que trabajar, el trabajo es la mejor muestra de lo que puede hacer.

¿Y por qué solo ustedes dos y no los demás alcaldes provinciales la han visitado?

Es una especie de coincidencia con el alcalde de Puno que conversamos, ya que me invitaron y acepté. Pero me han llamado mis colegas preguntando lo mismo. Ya los llamarán. Tengo la seguridad de que si se da una convocatoria o una invitación, todos van a estar. No he visto ningún perfil de mis compañeros, colegas alcaldes de las 13 provincias, que alguien no quiera diálogo o que no quiera dar un saludo a la presidenta.

En su experiencia, ¿qué lectura tiene sobre la descentralización?

Tenía un buen inicio cuando salió la ley de descentralización, cuando se creó una Secretaría Nacional de Descentralización, pero todo eso desapareció después con Ollanta Humala. De ahí se volvió otra vez al centralismo, no solamente presupuestal sino a la toma de decisiones.

¿Y esto no depende del gobierno regional de Puno, no les ha fallado?

El gobierno regional en mi provincia, particularmente, sí está construyendo cuatro colegios grandes. Está invirtiendo en infraestructura educativa. Ha hecho una vía transversal en forma compartida conmigo y otra vía articuladora. En la provincia San Román, esa es la inversión que ha hecho. Considero que deben destinarse fondos a las provincias en proporción a sus habitantes.

Pero, según el MEF, en 2023, la ejecución de su municipio llegó al 67,5%.

En la columna de comprometido/certificado llegamos casi a 94%; quiere decir que ese presupuesto ya está involucrado en alguna obra. ¿Cuándo se ve el gasto?, cuando he terminado de pagar todo. En una obra, yo tengo que asfaltar y me cuesta un millón todo. Eso no se va a devengar hasta que termine la obra y cuando se haya puesto el asfalto, o sea en el último mes del proceso de construcción. Bueno, vamos a gastar al máximo los fondos que nos dé el Estado.