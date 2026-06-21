El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, determinó la protección provisional de seis sitios arqueológicos ubicados en las regiones de Áncash, Lambayeque y Tacna. La disposición se oficializó mediante seis resoluciones directoriales publicadas este domingo 21 de junio en el diario El Peruano.

ÁNCASH

La medida alcanza al sitio arqueológico Samanco, ubicado en el distrito de Samanco, provincia de Santa. Mediante un informe técnico, sustenta la propuesta especificando los fundamentos sobre la valoración cultural positiva y los niveles de vulnerabilidad del bien inmueble. Advierte que el monumento arqueológico viene siendo objeto de afectación: cúmulo de restos de cañas de azúcar en la parte suroeste; continuidad en el uso de la carretera afirmada, en la cual algunos tramos han sido ampliados; cúmulo de desmontes de residuos sólidos y escombros traídos de otro lugar; y deterioro por causas naturales como derrumbes y erosión en las cabeceras de los muros.

Otro es Luychutushunan, ubicado en el distrito de Cochabamba, donde el informe advierte la identificación de trochas carrozables, zanjas lineales de manera equidistante, remoción del terreno para pozos y mallas de seguridad y cubierta de arbustos y malezas propias del lugar.

También está el sitio arqueológico Qullquimarka, ubicado en los distritos de Shupluy y Cochabamba en las provincias de Yungay y Huaraz. Se constataron trabajos asociados a proyectos de exploración, cateos y voladura con fines mineros; apertura de áreas agrícolas y de pastoreo; derrumbes y deslizamientos de tierra.

Así también, la protección al sitio Anqush, ubicado en el distrito de Cochabamba. Se identificaron zanjas de filtración y cubiertas de arbustos y maleza.

LAMBAYEQUE

La disposición alcanza al sitio arqueológico El Algarrobal de Chocupe, Sectores A y B, ubicado en el distrito de Tumán, provincia de Chiclayo. En este punto se alertó sobre una obra privada no autorizada, debido a que se habría convertido en disposición final de basura doméstica y otros desechos. Se advierte también de excavaciones clandestinas (huaqueo) y remoción de suelo, pozos, trochas carrozables e instalaciones de concreto y calaminas (portón).

TACNA

Asimismo, se determinó la protección del sitio Playa Meca Sector C, ubicado en el distrito de Ite, provincia de Jorge Basadre. En este sector, se alertó sobre demarcación, lotización y venta de terrenos para vivienda en áreas colindantes al sitio; y construcciones de estructuras temporales, colocaciones de esferas y módulos prefabricados en el límite del polígono.