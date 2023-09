Bacilio Corrales, padre de Boris Corrales Vásquez (24), mecánico que desapareció en el accidente de la avioneta que cayó al mar de Huanchaco el pasado 28 de julio, solicitó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al ministro de Defensa, Jorge Chávez, que dispongan se retome la búsqueda de su hijo.

“¿No sé qué es lo que sucede?, ¿qué habrá? Uno puede pensar tantas cosas, ¿por qué dejaron de buscar?, no se sabe. Hasta el momento no se han comunicado conmigo, no sé si estarán haciendo trámites para continuar la búsqueda, ni nada. Si fuera hijo de un congresista estuvieran buscando, pero como es de familia pobre, humilde, no nos hacen caso”, dijo en declaraciones a RPP Trujillo.

No descansa

El padre de familia continúa buscando por su cuenta. Detalló que tras peinar las playas de la región La Libertad, se trasladó a Lambayeque y luego a Piura.

“Me estoy yendo por las playas, siempre me voy a mirar, a ver. He ido a Puerto Bayovar y Paita (Piura), ahí he dejado recomendado a los pescadores por si ven algo”, acotó.

Bacilio Corrales también pide que buzos busquen los restos de la avioneta en Huanchaco, pues existe la posibilidad de que ahí puedan estar atrapados los restos de su hijo Boris.

“Esto es una incertidumbre total, desesperación para mí, mi esposa, mis hijos. No podemos trabajar ni hacer nada por esta situación”, manifestó.