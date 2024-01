En la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) estarían sucediendo cosas extrañas que lindarían con lo irregular y que acaban de ser puestas en conocimiento de las autoridades.

En efecto, el martes 24 de enero del presente año, el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, Manuel Ruiz Briones, denunció a tres funcionarios de la (Grell) ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por presuntamente haber contratado de forma directa a 17 locadores por la suma S/ 597,800.00 cuando se debió realizar un proceso de selección pública.

Vulnera la ley

Según refiere el denunciante, se procedió con esta figura de contrato directo para supuestamente eludir la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que para montos superiores a las ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (S/ 42,200) la entidad deberá realizar un proceso de selección pública.

Ahora bien, los 17 profesionales contratados tenían que cumplir una tarea específica:

elaborar y desarrollar fichas técnicas en instituciones educativas en el marco del Plan Regional de Acción Frente al Fenómeno El Niño - FEN 2023.

Grave

No obstante, Manuel Briones refiere en su denuncia que supuestamente no existe evidencia documental que permita corroborar la ejecución de los servicios antes referidos, debido a que los informes de conformidad de los proveedores no detallan la labor realizada y no adjuntan documentación que acredite la realización del servicio.

Es más, en reiteradas ocasiones Ruiz solicitó al área de Acceso a la Información Pública de la Grell le entregue el expediente conteniendo las fichas técnicas elaboradas por los locadores tras sus visitas a los colegios, pero el 25 de enero con oficio N°000040-2024-Grell le respondieron que necesitaban una prórroga para entregar dichos datos, ya que hay falta de recursos humanos en la entidad y que el expediente requerido se lo podrían entregar recién el 25 de abril.

Buen sueldo

Sin embargo, lo que sí hizo la entidad con celeridad fue emitir las 17 órdenes de servicio y dar conformidad para pagar jugosos sueldos que van entre S/ 30 mil y S/ 37 mil por un trabajo que presuntamente realizaron en menos de un mes.

Ante ello, se solicita a Fiscalía investigar a la directora de Administración de la Grell, Flor Ahón Solís; a la subgerente de Gestión Institucional y responsable del Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (Provaed); Deysi Narciso Aguilar, y a la responsable de Abastecimiento, Mayra Gamarra Canchachi.

Versión oficial

Correo se contactó con Martín Namay Valderrama, gerente del Gobierno Regional de La Libertad, y a pesar de que señaló que no conocía con exactitud el caso, justificó los contratos de forma directa de los locadores alegando que estamos en emergencia por el fenómeno El Niño y que realizar un proceso de licitación pública tardaría meses.

En cuanto a los altos montos que se les pagó a los locadores, indicó que no solo se encargaron de visitar un colegio, sino que se les entregó “paquetes” de locales educativos.

Este medio trató insistentemente tener la versión del gerente de la Grell, Julio Camacho Paz, pero no contestó nuestras llamadas. No obstante, se supo que una copia de la denuncia le fue entregada y ya derivó el caso a Secretaría Técnica de Procesos de la Grell.