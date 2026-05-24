Una pequeña fuga doméstica puede convertirse en un problema económico importante para las familias si no se detecta a tiempo.

Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), un inodoro en mal estado puede desperdiciar hasta 150 mil litros de agua al mes, mientras que un tanque elevado con filtraciones podría perder hasta 300 mil litros, incrementando el recibo mensual incluso por encima de los S/3,000.

A nivel nacional, la pérdida de agua también representa un problema estructural. De acuerdo con cifras de Sunass, el 38.5% del agua potable producida en Perú no llega a facturarse debido a fugas, roturas de tuberías y deficiencias en conexiones sanitarias.

Errores domésticos pueden generar filtraciones

Juan Durand, especialista de Pavco Wavin, explicó que muchas fugas pasan desapercibidas hasta que aparecen manchas de humedad, malos olores o aumentos inesperados en el recibo de agua.

“Una conexión mal sellada, el uso incorrecto del teflón o no respetar el tiempo de secado de la soldadura pueden comprometer todo el sistema sanitario de una vivienda”, señaló.

El especialista indicó que la prevención y el mantenimiento básico son claves para evitar daños mayores y reducir el desperdicio de agua.

Seis errores frecuentes en instalaciones sanitarias

1. Aplicar calor a tuberías PVC

Doblar tuberías utilizando fuego o calor directo puede debilitar el material y generar fisuras.

Además, esta práctica libera gases tóxicos perjudiciales para la salud.

2. Colocar mal el teflón

Una aplicación incorrecta de la cinta de teflón puede ocasionar filtraciones constantes.

Los especialistas recomiendan colocarla siguiendo el sentido de la rosca y usar entre tres y cinco vueltas.

3. No esperar el secado de la soldadura PVC

Utilizar inmediatamente una instalación recién pegada puede afectar la resistencia de la conexión.

El tiempo de secado y curado debe respetarse antes de someter la tubería a presión.

Falta de mantenimiento agrava los problemas

Otra de las fallas frecuentes es descuidar las válvulas y llaves de paso.

La falta de mantenimiento puede generar filtraciones o impedir cortar el suministro de agua ante emergencias.

También se recomienda evitar herramientas inadecuadas durante las reparaciones, ya que cortes imprecisos afectan la calidad de las conexiones sanitarias.

Especialistas alertan sobre mano de obra no calificada

El especialista de Pavco Wavin también advirtió sobre los riesgos de contratar personal sin experiencia para trabajos de gasfitería.

“De nada sirve comprar buenos materiales si la mano de obra no es la más adecuada”, sostuvo.

Como parte de sus iniciativas de capacitación, la empresa desarrolló recientemente una edición especial del programa “Mujeres con Punche”, orientado a enseñar conocimientos básicos de instalaciones sanitarias y mantenimiento doméstico.

La iniciativa busca fortalecer habilidades técnicas útiles tanto para el hogar como para oportunidades de emprendimiento.