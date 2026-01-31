El Sumo Pontífice León XIV presidió este sábado 31 de enero la ceremonia de inauguración de un mosaico dedicado a la Virgen María y la entronización de una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, acontecimiento que consolida los vínculos históricos, espirituales y culturales entre el Perú y la Santa Sede.

Durante su alocución, el líder de la Iglesia Católica enfatizó la importancia simbólica del acto y su particular conexión con la nación andina.

“Ese gesto renueva los profundos lazos de fe y amistad que unen al Perú, como saben, un país tan querido para mí, con la Santa Sede”, declaró ante los presentes.

El Papa dirigió un saludo especial a los integrantes de la Conferencia Episcopal Peruana, al embajador del Perú ante la Santa Sede, Jorge Ponce San Román, y a la presidenta de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, Sor Raffaella Petrini.

Papa León XIV bendice mosaico y estatua de Santa Rosa de Lima.

Llamado a la vocación universal a la santidad

El Papa León XIV reflexionó sobre el llamado universal a la santidad. “Las dos figuras evocadas, nuestra madre celestial y la primera santa latinoamericana, Santa Rosa de Lima, nos remiten al tema de la santidad”, señaló, citando las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre la vocación de todos los fieles a alcanzar la plenitud de la vida cristiana.

“Queridos amigos, estas bellas imágenes que hoy contemplamos nos recuerdan la grandeza de la vocación a la que Dios nos llama. Es decir, la vocación universal a la santidad”, afirmó, antes de concluir con su bendición apostólica.

Mosaico de Santa Rosa de Lima instalado en la ciudad del Vaticano.

Palabras del embajador peruano

El embajador del Perú ante la Santa Sede, Jorge Ponce San Román, manifestó su reconocimiento al Santo Padre y destacó la labor desplegada por la misión diplomática peruana.

“Ciertamente, le voy a agradecer al equipo de la embajada de Perú distribuida por todos estos jardines en este momento por su incansable trabajo para sacar adelante este proyecto”, declaró.

El representante diplomático subrayó que Santa Rosa es “la primera santa del denominado Nuevo Mundo. La patrona de las Américas y de las Filipinas”, cuyo legado simboliza una fe que se manifiesta en el servicio y el compromiso con los más necesitados. “Santa Rosa sigue siendo un ejemplo hoy”, remarcó.

Invitación papal al Perú

El embajador Ponce expresó su agradecimiento a nombre del pueblo peruano y renovó formalmente la invitación al Santo Padre.

“Quiero concluir reiterando el agradecimiento infinito de todo el pueblo del Perú a nuestro Papa León XIV por esta nueva muestra de cariño y reiterarle también que esa tierra ensantada, como la denominó el Papa Francisco, lo espera con esperanza y fe. En nombre del pueblo peruano, muchas gracias, Santo Padre. Y como ya sabe, lo esperamos muy pronto en el Perú”, concluyó.