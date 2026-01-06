El Papa León XIV recibió en el Vaticano un emotivo obsequio deportivo: la camiseta retro de la selección peruana del Mundial de 1978, entregada por Teófilo Cubillas, máximo goleador de Perú en la historia de las Copas del Mundo.

El encuentro quedó registrado en imágenes difundidas por el propio Cubillas, donde también aparecen el exseleccionador nacional Ricardo Gareca y el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

Cubillas: “Un momento que atesoraré para siempre”

Tras la audiencia, el exfutbolista expresó su emoción por el encuentro con el sumo pontífice.

“Feliz de la vida. Me siento verdaderamente honrado de haber conocido a Su Santidad el Papa León XIV. Mi tiempo en Roma hasta ahora es algo que voy a atesorar para siempre”, señaló Cubillas.

Asimismo, agradeció de manera especial a Oviedo por haber facilitado la visita y cerró su mensaje con una expresión de orgullo nacional: “¡Arriba Perú!”.

Una camiseta cargada de historia

El regalo entregado al Papa corresponde a la camiseta peruana del Mundial Argentina 1978, torneo en el que Cubillas brilló y consolidó su legado internacional. El llamado Nene acumuló 10 goles en Copas del Mundo, cifra que lo mantiene como el máximo anotador peruano en la historia de los mundiales.

En otra de las fotografías difundidas, se observa a Ricardo Gareca compartiendo el momento junto a Cubillas y Oviedo, en una postal que reúne distintas generaciones del fútbol peruano en un escenario histórico.

Deporte, identidad y simbolismo

La visita fue interpretada como un gesto simbólico que vincula al fútbol peruano con un espacio de relevancia mundial, destacando el valor cultural y emocional del deporte como elemento de identidad nacional.